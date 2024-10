Cyberpunk 2077 Ultimate Edition annunciato per Apple Mac: supporta path tracing, frame generation e non solo

L'informazione proviene dal video di annuncio dei nuovi MacBook Pro con chip M4 . Il periodo di uscita è per ora fissato per un generico "inizio del prossimo anno", che supponiamo voglia dire non oltre marzo.

Il supporto per Cyberpunk 2077 è terminato e non arriveranno contenuti maggiori, ma il gioco troverà il prossimo anno un nuovo spazio nel quale ampliarsi. L'opera di CD Projekt RED arriverà infatti anche su Mac.

I dettagli su

"Sfruttando appieno le Apple Silicon e le tecnologie avanzate di Metal, il mondo del futuro oscuro sarà disponibile per i giocatori Mac per la prima volta", afferma CD Projekt Red in un annuncio. "I giocatori possono usufruire di funzionalità avanzate come il path tracing, la frame generation e l'audio spaziale integrato per un gameplay ancora più coinvolgente e una grafica straordinaria".

Il gioco sarà disponibile sul Mac App Store e su Steam quando verrà pubblicato il prossimo anno. La versione che verrà pubblicata su Mac è la Ultimate Edition, che include l'espansione Phantom Liberty, e CD Projekt Red afferma che se su Steam avete già acquistato il gioco in versione Windows lo otterrete in automatico anche per Mac Per giocare è necessario avere un Mac con Apple Silicon.

Cyberpunk 2077 è stato pubblicato nel 2020, con un periodo di lancio alquanto problematico a causa di una realizzazione tecnica ampiamente criticata, in particolare sulle console della vecchia generazione. Negli anni però il gioco è stato migliorato e il risultato finale è più che positivo.