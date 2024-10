ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super, la recensione dell'upgrade che punta al 4K

Lanciata nel corso del CES 2024, NVIDIA RTX 4070 Ti Super rappresenta l'ultima proposta per la fascia medio-alta del team verde, prima dell'arrivo delle nuove GPU Blackwell. Questo refresh porta in dote una GPU AD103, accompagnata da un aumento della memoria e da un incremento sostanziale dei CUDA core, circa il 10% in più rispetto all'originale RTX 4070 Ti.

Sebbene NVIDIA non abbia lanciato sul mercato una scheda Founders Edition, esattamente come avvenuto con la 4070 Ti originale, i produttori di terze parti si sono dati da fare e tra i tanti prodotti disponibili sul mercato, abbiamo potuto mettere alla prova la nuova ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super. La linea "low cost" targata ASUS si arricchisce con una nuova scheda che, oltre alle migliorie tecniche relative alla GPU, è caratterizzata da un design tanto semplice quanto funzionale, con alcuni dettagli strutturali solitamente riservati ai brand "premium".

La nuova ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super rappresenta una delle proposte più interessanti della gamma 2024. Al prezzo di lancio di 909 Euro, la nuova scheda grafica è in grado di scalzare il modello precedente e di soddisfare le aspettative? Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super Come abbiamo accennato in apertura, la nuova RTX 4070 Ti Super abbandona la GPU AD104 e si aggiorna alla versione AD103, la stessa equipaggiata sulla RTX 4080. Il nuovo chip è caratterizzato da 8448 CUDA Core, accompagnati da 67 RT Core di terza generazione e da 264 Tensor Core di quarta generazione.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super è equipaggiata con il chip AD103, lo stesso della RTX 4080 La frequenza di base cambia rispetto al modello precedente e si attesta sui 2340 MHz, che in boost diventano 2610 MHz, mentre rimangono invariati i 48 MB di cache L2. Sul fronte memoria la scheda è dotata di 16 GB di GDDR6X con bus a 256-bit e una banda passante di 672 GB/s.

Non varia il TGP, che rimane fisso a 285 W, con l'alimentazione affidata al connettore 12VHPWR a 16 pin accompagnato da un adattatore che consente di usare il doppio 8 pin classico. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super mette a disposizione un doppio BIOS che permette alla scheda di funzionare in modalità Silenziosa e in modalità Prestazioni, il tutto grazie allo switch posto sulla parte superiore, regolando le frequenze in maniera da privilegiare prestazioni massime o rumorosità.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super è equipaggiata con 16 GB di GDDR6X con bus a 256-bit Sul fronte della connettività troviamo ben cinque uscite video, divise in tre DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1. In quest'ultimo caso, ASUS ha aggiunto un'uscita HDMI in più rispetto alle specifiche consigliate da NVIDIA, così da mettere a disposizione degli utenti una maggiore scelta. Scheda tecnica ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Architettura: Ada Lovelace a 4 nanometri

Ada Lovelace a 4 nanometri Interfaccia: PCIe 4.0 x16

PCIe 4.0 x16 Frequenza GPU: base 2340 MHz, boost 2610 MHz

base 2340 MHz, boost 2610 MHz CUDA core: 8448

8448 RT core: 66 (terza generazione)

66 (terza generazione) AI TOPS : 706

: 706 Tensor core: 264 (quarta generazione)

264 (quarta generazione) Memoria: 16 GB GDDR6X a 21 Gbps con bus a 256-bit (672 GB/s); L2 Cache di 48 MB; L1 Cache di 7 MB

16 GB GDDR6X a 21 Gbps con bus a 256-bit (672 GB/s); L2 Cache di 48 MB; L1 Cache di 7 MB Porte: 3x displayPort 1.4a 2x HDMI 2.1

Total board power: 285 W

285 W Alimentazione ausiliaria: 2x 8-pin con adattatore incluso nella confezione o cavo PCIe Gen 5 da almeno 300 Watt

2x 8-pin con adattatore incluso nella confezione o cavo PCIe Gen 5 da almeno 300 Watt Dimensioni: 305 x 138 x 65 mm

305 x 138 x 65 mm Prezzo: 909€

Design La gamma TUF è considerata come la serie "entry-level" dei prodotti ASUS e spesso si caratterizza per i design meno sofisticati e per la scelta di materiali un po' più economici rispetto alle linee più quotate.

Il doppio BIOS permette di selezionare la modalità Quiet o la modalità Performance Nel caso specifico però, la nuova scheda video si presenta con una costruzione di assoluto livello, a partire dallo chassis in metallo che le dona un aspetto tanto minimale quanto solido. Le importanti misure di 305 x 138 x 65 mm costringono ad occupare più di 3 slot, un aspetto da tenere presente in presenza di altre schede di espansione. La placca posteriore, a fronte di una maggiore robustezza, restituisce un peso importante, ma non abbiamo notato particolari problemi di stabilità anche in posizione verticale. Le tre ventole da 92 mm dominano la parte frontale della scheda, affiancate dalle grafiche che hanno reso celebre la linea e da un unico LED RGB nella parte superiore che illumina il logo TUF. La nuova scheda grafica targata TUF mette a disposizione ben 5 uscite video Nel complesso il design segue le necessità del sistema di raffreddamento senza troppi fronzoli. Insomma, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super è un scheda grafica che pensa alla sostanza, senza tuttavia sfigurare nei sistemi più eleganti.

Configurazione di prova Per testare le capacità di ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super, abbiamo utilizzato una configurazione di fascia alta, equipaggiata con processore AMD Ryzen 9 9900X, 32 GB di RAM DDR5 da 6000 MHz, SSD Corsair da 2 TB con supporto PCIe 4.0, il tutto su scheda madre ASUS ROG Crosshair 870X Hero con alimentatore ROG Strix 850M Gold. Lo chassis in metallo è robusto e dona un aspetto premium Come al solito, abbiamo messo in campo il mix di benchmark sintetici targati 3D Mark e di giochi in grado di spremere tutti gli FPS di cui è capace la GPU. Tra questi spiccano l'immancabile Cyberpunk 2077, Returnal, Assassin's Creed Mirage, F1 2023, Total War Warhammer III.

In ogni occasione abbiamo utilizzato i preset standard messi a disposizione dai vari titoli, impostando la modalità "Prestazioni Ottimali" di Windows 11 Pro e la modalità Prestazioni del bios installato sulla scheda grafica.

Benchmark sintetici ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super dimostra la sua superiorità rispetto alle versioni precedenti, già a partire dai test con i benchmark sintetici. Tuttavia l'aumento di prestazioni è meno incisivo di quanto ci si potesse aspettare: rispetto al modello con RTX 4070 Ti, la percentuale di miglioramento si aggira tra il 5% e il 10% (a seconda dello scenario di utilizzo), mentre se paragonata con la RTX 4070 Founders Edition, il divario aumenta fino al 12%. Il nuovo comparto tecnico della GPU sembra riservare i benefici maggiori alle risoluzioni più alte e l'aumento di CUDA Core, in particolare, si riflette su prestazioni superiori nei benchmark dedicati alla produttività. Con Blender 4.0, la nuova scheda grafica targata TUF raggiunge i 7.400 punti, superando di 800 punti il modello basato su RTX 4070 Ti e di quasi 2.000 punti l'originale RTX 4070.

Migliorano, senza impressionare, anche le performance in Ray Tracing, che aumentano di qualche punto rispetto alla versione Ti liscia. In generale quindi, le prestazioni di TUF RTX 4070 Ti Super migliorano tanto nei benchmark dedicati al gaming, tanto in quelli dedicati alla produttività, senza però sconvolgere le carte in tavola.

Gaming Proprio come per i benchmark sintetici, anche nel gaming a beneficiare di più della nuova ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super sono le risoluzioni più alte e in particolare il 4K. I 16 GB di VRAM sembrano svolgere egregiamente il loro dovere, tanto da permettere alla scheda grafica di far girare quasi tutti i titoli alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel con dettagli alti oltre i 60 FPS, al netto di qualche eccezione. Cyberpunk 2077, per esempio, è stato in grado di mettere in difficoltà la GPU e alla risoluzione 4K con preset RT Ultra, non siamo riusciti ad andare oltre i 45 FPS. Con l'aiuto del DLSS e del Frame Generation però, si possono incrementare le prestazioni senza troppi problemi: con preset RT Overdrive e tutte le magie della casa verde attivate, siamo riusciti a giocare stabilmente sopra la soglia dei 60 FPS senza notare artefatti o difetti grafici troppo invasivi. Ancora una volta, le prestazioni in 4K migliorano generalmente del 9%, mentre le distanze rispetto al modello precedente si assottigliano a risoluzioni più basse. Con le produzioni più voraci di risorse, DLSS e Frame Generation diventano strumenti imprescindibili per giocare ad alta risoluzioni. Insomma, nonostante il buon lavoro svolto da NVIDIA e ASUS, la RTX 4080 rimane ancora sostanzialmente superiore, mentre rispetto alla concorrenza diretta di AMD il discorso cambia.

Le prestazioni della Radeon RX 7900 XT sono infatti leggermente superiori fin quando non entra in gioco il Ray Tracing: in questo caso infatti la nuova RTX 4070 Ti Super riesce a surclassare la GPU del team rosso in quasi tutti i contesti, grazie all'hardware dedicato e ad una migliore efficacia delle tecnologie di super sampling.

Temperature e rumorosità ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super è dotata di un sistema di ventole a "tecnologia assiale" con doppi cuscinetti a sfera che dovrebbero consentire alla scheda di mantenere una rumorosità bassa, con la possibilità di rimuovere facilmente le placca frontale per una pulizia più profonda.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super mette in campo tre ventole da 92 mm con tecnologia assiale a doppio cuscinetto Rispetto al modello precedente, ASUS è riuscita a ridurre ulteriormente i livelli di rumore e nel corso dei nostri test non abbiamo mai superato i 35 dB sotto sforzo. La modalità Silenziosa del BIOS permette poi di regolare la curva delle frequenze verso il basso: questo comporta un'attivazione ritardata delle ventole (e quindi una generale riduzione del rumore) che però non tocca le rilevazioni di picco, che rimangono sostanzialmente invariate. Il lavoro del sistema di raffreddamento si ripercuote positivamente sulle temperature massime, che nel corso delle nostre prove non hanno mai superato i 65 °C anche dopo diverse ore di gioco. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super ha un connettore 12VHPWR accompagnato da un adattatore che consente di usare il doppio 8 pin classico Sul fronte dei consumi, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super tocca un valore medio di 260 watt, che nei momenti di massimo sforzo diventano 285 watt. Effettuando l'overclock direttamente dal driver è infine possibile spingere la scheda fino a 310 watt, con conseguente miglioramento delle prestazioni.

Conclusioni Prezzo 909 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super rappresenta quello che l'originale RTX 4070 Ti sarebbe dovuta essere sin dall'inizio ed è, nello stesso tempo, un prodotto fuori tempo massimo. Sebbene la nuova arrivata di casa TUF offra prestazioni generali superiori, lo scarto rispetto al precedente modello è abbastanza contenuto.

Ovviamente la RTX 4070 Ti Super non è stata pensata per i giocatori che già possiedono una GPU della serie 4000, ma data la particolare situazione di mercato, che vede da una parte l'arrivo dei nuovi chip Blackwell e dall'altro una diminuzione dei prezzi delle schede grafiche già disponibili, anche gli utenti alla ricerca di una nuova configurazione potrebbero trovare più allettanti le offerte sulla RTX 4070 Ti liscia o addirittura sulla RTX 4080 Super.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super è comunque un'ottima scheda che porta in dote un rapporto prezzo/prestazioni migliore rispetto ai modelli precedenti e al prezzo di 909€ può fare la gioia dei giocatori alla ricerca di una GPU prestante e robusta sotto tutti i punti di vista.