Il cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil Village di kittiflop è perfetto per Halloween

Con l'arrivo della festività di Halloween molti cosplayer realizzano delle rappresentazioni a tema ispirate ai personaggi di film, serie tv e videogiochi di stampo horror. Ad esempio, noi vi proponiamo il cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil Village realizzato da kittiflop.

Bela, insieme alle sue sorelle Daniela e Cassandra, danno la caccia ad Ethan Winters durante le sue peripezie nel lussuoso quanto tenebroso Castello Dimitrescu. Nel gioco, sono presentate come le "figlie" di Lady Dimitrescu, ma in realtà sono esseri umani trasformati da terribili esperimenti con il parassita Cadou, e necessitano di nutrirsi di sangue per sopravvivere, proprio come i vampiri.