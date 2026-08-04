The Verge sostiene di aver visionato un documento interno in cui si riferisce che Microsoft porterà i giochi di Xbox 360 su PC in retrocompatibilità, dopo aver annunciato tempo fa di voler fare lo stesso con i titoli della prima Xbox.

Stando a queste informazioni, i giochi Xbox 360 compatibili potranno essere eseguiti non solo sulla futura console Project Helix, ma anche sui cosiddetti "Xbox PC" e sui dispositivi portatili compatibili con l'ecosistema Xbox.

Si tratterebbe di una strategia che punta a inserirsi all'interno di un percorso che Microsoft ha già delineato per la prossima generazione. Helix potrà eseguire nativamente i giochi per PC e l'obiettivo della casa di Redmond sarebbe quello di creare una libreria unica, accessibile da più dispositivi, sulla falsariga di Steam.

Peraltro nello stesso documento sono presenti dettagli relativi alla funzionalità Disc to Digital, che consentirà di trasformare giochi su disco in una licenza digitale associabile al proprio account.