Driveclub rinasce su PC grazie all'emulatore ShadPS4, che lo spinge fino a 8K facendo meglio di Sony

Il gioco di corse era stato pubblicato originariamente su PS4 a 1080p e 30 fotogrammi al secondo. La situazione non è cambiata nemmeno giocandolo su PS5 attraverso la retrocompatibilità: la console di Sony non offre infatti un incremento significativo né della risoluzione né del frame rate. L'unico vantaggio concreto è rappresentato dai tempi di caricamento più rapidi.

L'emulazione fa quello che Sony non fa

Non esiste inoltre un aggiornamento ufficiale dedicato a PS5 Pro, nonostante alcune informazioni circolate online avessero fatto presupporre il suo arrivo. L'ex Game Director Paul Rustchynsky aveva già spiegato in passato che un aggiornamento per PS5 era molto improbabile proprio perché risoluzione e frame rate del gioco erano già sottoposti a limiti ben precisi.

Su PC, invece, ShadPS4 permette di intervenire direttamente sulla risoluzione interna. Il risultato è particolarmente evidente passando a 4K e soprattutto 8K, con un'immagine molto più definita rispetto alla versione originale. L'emulatore consente inoltre di modificare il motion blur, che può essere attivato o disattivato.

L'effetto aveva un'importanza particolare nella versione PS4: gli sviluppatori facevano infatti largo uso del motion blur per aumentare la percezione della velocità nonostante il limite dei 30 fps. Con una risoluzione molto più elevata e un'immagine più pulita, sulla versione emulata l'effetto può risultare meno necessario.

I progressi di ShadPS4 non riguardano comunque soltanto la qualità grafica. L'emulatore ha recentemente migliorato la compatibilità con numerosi giochi PS4 e introdotto anche ShadNet, un sistema online che permette attualmente di pubblicare e condividere i propri punteggi. L'obiettivo a lungo termine è di avere dei giochi perfettamente funzionanti online, un'evoluzione particolarmente interessante proprio per Driveclub.

Il titolo di Evolution Studios era infatti costruito attorno a una forte componente sociale. I giocatori potevano creare un Club con i propri amici e competere contro altre squadre attraverso gare tradizionali, prove a tempo, eventi e campionati. Una struttura che, per certi versi, aveva anticipato alcune tendenze dei giochi di guida moderni.

Il percorso di Driveclub si è però interrotto insieme a quello di Evolution Studios. Sony chiuse lo sviluppatore nel 2016, mentre buona parte dei suoi membri confluirono successivamente in Codemasters, dove lavorarono a Onrush, pubblicato nel 2018. In seguito il team venne integrato in Criterion Games, oggi parte di Battlefield Studios.