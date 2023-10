Driveclub va finalmente a 60 fps grazie a Illusion: la video analisi di Digital Foundry

Il personaggio in questione è ormai uno specialista di questo tipo di elaborazioni: già in precedenza aveva eseguito qualcosa di simile con The Order: 1886 , anche in quel caso con risultati davvero ottimi.

Nonostante siano passati ormai 9 anni dalla sua uscita, Driveclub resta ancora un notevole traguardo in termini di qualità grafica, ma gli è sempre mancata una modalità a 60 fps che ora sarebbe possibile grazie a Illusion , il modder che è riuscito a far andare il gioco Evolution a tale performance attraverso un hack , come vediamo nel video di Digital Foundry.

Un lavoro encomiabile, ma non fruibile

Driveclub, un'immagine del gioco

Il problema, in questi casi, è che non si tratta di patch ufficiali e non sono nemmeno applicabili in maniera molto semplice per l'utente comune. È infatti necessario avere una console modificata e il firmware non aggiornato per poter eventualmente sperimentare questa versione del software, che tuttavia non è distribuita in maniera pubblica.

Tutto quello che possiamo fare è ammirare il risultato del lavoro nel video qui sopra, che testimonia ancora della qualità grafica raggiunta da Evolution Studios per il suo gioco su PS4. Il gioco incontrò diversi problemi al lancio, con il supporto online partito solo in un secondo momento.

Gli sviluppatori hanno poi effettuato un notevole lavoro di supporto per migliorare il gioco costantemente, ma Sony ha comunque poi deciso per la chiusura di Evolution Studios nel 2016.