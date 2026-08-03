Street Fighter 6 dà il benvenuto a Jasmine con un trailer e modifiche al bilanciamento

L'update non si limita all'arrivo di Yasmine: include infatti un ampio set di modifiche al bilanciamento che coinvolge praticamente l'intero roster. Sul sito ufficiale di Street Fighter 6 è disponibile l'elenco completo dei cambiamenti , consultabile tramite un comodo menu che permette di visualizzare nel dettaglio gli interventi effettuati sulle mosse di ogni personaggio.

Come da programma, Capcom ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Street Fighter 6 che introduce Yasmine , il nuovo personaggio giocabile ora disponibile per tutti i possessori del Year 4 Character Pass o dell'Ultimate Pass. In alternativa, la lottatrice può essere acquistata separatamente tramite Fighter Coin nel negozio interno del gioco.

Una panoramica di Yasmine nel nuovo trailer

Yasmine è la prima aggiunta al cast di Street Fighter 6 dell'Year 4. Proveniente dalle Filippine, l suo stile di combattimento è basato sull'Eskrima, disciplina filippina caratterizzata da movimenti rapidi, colpi concatenati e l'uso di armi leggere.

Come possiamo vedere anche nel filmato, Yasmine alterna attacchi fulminei e acrobazie che le permettono di mantenere la pressione sull'avversario, entrando spesso nel suo stato potenziato, il Bayani Mode. Tra le sue tecniche spiccano fendenti in avanzamento, sweep rotanti, flip offensivi e proiettili danzanti che aprono la guardia del nemico. Le sue Super Art amplificano ulteriormente la sua mobilità e la capacità di estendere le combo, culminando in un devastante attacco finale che incarna tutta la potenza del suo stile.

Oltre a Yasmine, durante lo Year 4 arriveranno anche Arjun (autunno), Tifa da Final Fantasy (inizio 2027) e infine Bosch (primavera 2027).