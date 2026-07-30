Il nuovo trailer del film di Street Fighter mostra un'anteprima dello scontro tra Blanka e Ryu

Paramount Pictures e Legendary hanno pubblicato una nuova clip tratta dal film di Street Fighter, offrendo un assaggio dello scontro tra Ryu, interpretato da Andrew Koji, e il mostruoso Blanka, impersonato da Jason Momoa.

Il trailer serve soprattutto a introdurre il lottatore dalla pelle verde, uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo del picchiaduro Capcom. Introdotto nel 1991 con Street Fighter II, Blanka è un combattente brasiliano dal look selvaggio e dall'agilità animalesca, caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro membro del roster.