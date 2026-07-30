Il nuovo trailer del film di Street Fighter mostra un'anteprima dello scontro tra Blanka e Ryu

Paramount Pictures e Legendary hanno pubblicato una nuova clip tratta dal film di Street Fighter, offrendo un assaggio dello scontro tra Ryu, interpretato da Andrew Koji, e il mostruoso Blanka, impersonato da Jason Momoa.
Il trailer serve soprattutto a introdurre il lottatore dalla pelle verde, uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo del picchiaduro Capcom. Introdotto nel 1991 con Street Fighter II, Blanka è un combattente brasiliano dal look selvaggio e dall'agilità animalesca, caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro membro del roster.
L'esito dello scontro lo scopriremo al cinema
Nella clip vediamo i due affrontarsi in una sorta di prigione: Ryu appare riluttante a combattere, mentre Blanka non esita a caricare a testa bassa il suo avversario, sfruttando la sua stazza massiccia, la rapidità dei movimenti e alcune delle sue abilità più celebri, come le scariche elettriche e gli attacchi in rotolata.
Ovviamente il video si interrompe sul più bello, proprio quando Ryu decide di fare sul serio. Per scoprire l'esito del duello non resta che attendere il debutto del film di Street Fighter nelle sale italiane, fissato per il 15 ottobre.
Oltre a Andrew Koji e Jason Momoa, nel cast troviamo Noah Centineo nei panni di Ken Masters, mentre Callina Liang interpreta Chun‑Li. Il wrestler Roman Reigns veste i panni di Akuma, mentre il collega Cody Rhodes è Guile. David Dastmalchian dà volto al temibile M. Bison, Andrew Schulz interpreta Dan Hibiki ed Eric André presta la sua eccentricità a Don Sauvage. Vidyut Jammwal entra nel cast come Dhalsim, Curtis "50 Cent" Jackson è Balrog, Orville Peck interpreta Vega e Olivier Richters porta sullo schermo la mole di Zangief. Completano il gruppo Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda, Rayna Vallandingham come Juli, Alexander Volkanovski nei panni di Joe e Mel Jarnson come Cammy.