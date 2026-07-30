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Bethesda celebra i suoi quarant'anni presentando un nuovo logo

Bethesda ha deciso di celebrare i suoi quarant'anni presentando un nuovo logo ufficiale che si ispira alle radici dell'azienda.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/07/2026
Alcune delle proprietà intellettuali di Bethesda

Bethesda ha presentato un nuovo logo ufficiale per celebrare i quarant'anni dello studio e rendere omaggio alle sue radici anche stilistiche, com'è facile notare dall'approccio utilizzato dai designer.

"Quarant'anni di avventure", si legge nel post pubblicato da Bethesda. "Rendiamo omaggio ai mondi che abbiamo costruito insieme... e a quelli che verranno. Vogliamo celebrare questa occasione con un logo che si ispira alle nostre radici."

Il colore rosso, lo sfondo nero, lo stile moderno e alcuni elementi grafici richiamano a proprietà intellettuali come Terminator, brand che in effetti fa parte del passato dello studio, ma anche ad altre produzioni classiche che hanno segnato gli esordi di Bethesda.

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Indubbiamente lo spirito del post manifesta l'intenzione di voler celebrare il glorioso passato dell'azienda: un valore che in questo momento storico risulta particolarmente importante.

Un nuovo inizio?

Dopo i recenti licenziamenti, Bethesda ha confermato Fallout 5 e le remaster di Fallout 3 e New Vegas, nell'ambito di una situazione in cui lo studio dovrà focalizzarsi sui propri franchise più importanti ed eliminare tutto il superfluo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In quest'ottica, presentare un nuovo logo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l'azienda, che è senz'altro in grado di superare le attuali difficoltà proprio per via dell'enorme talento dei suoi dipendenti e per quella che è la sua storia.

#Bethesda
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