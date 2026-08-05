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Fallout 3 Remaster dovrebbe correggere tutti i "limiti" dell'originale, dice un ex Bethesda

Fallout 3 Remaster arriverà, prima o poi, ma esattamente cosa possiamo aspettarci? Secondo un ex Bethesda, la nuova versione dovrebbe correggere tutti i "limiti" dell'originale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/08/2026
La Power armor di Fallout 3

Come saprete, Bethesda ha confermato di essere al lavoro sulle versioni rimasterizzate di Fallout 3 e Fallout New Vegas, in un procedimento che supponiamo sarà simile a quello riservato a The Elder Scrolls IV: Oblivion.

In altre parole, possiamo aspettarci un'opera che saprà migliorare la versione originale sotto vari punti di vista, superando i limiti imposti dalle tecnologie dell'epoca. Questo è ciò che spera anche un ex Bethesda, Nate Purkeypile, che ha parlato con Steven Lake di The Examined Game.

Le parole dell'ex Bethesda

Purkeypile ha scritto: "Ora è confermato che Bethesda sta realizzando una remaster di Fallout 3, e personalmente non vedo l'ora, perché quando abbiamo creato Fallout 3 eravamo fortemente limitati dalla tecnologia: si poteva posizionare solo un numero limitato di luci e le texture erano piuttosto piccole. Eravamo costantemente preoccupati per la quantità di memoria a disposizione o per quanti elementi stessimo mettendo a schermo."

"Quindi il gioco non è uscito esattamente come avevamo intenzione di farlo. Capisco perché la gente si arrabbi di più per i remake dei film e cose simili, ma nel caso dei videogiochi, e in particolare per il comparto artistico, non è al 100% quello che volevamo realizzare ed era tutto davvero molto, molto limitato".

Il Fallout di Obsidian pare sia in lavorazione da tempo, c'è grande rispetto da parte di Bethesda Il Fallout di Obsidian pare sia in lavorazione da tempo, c'è grande rispetto da parte di Bethesda

Aggiunge poi che Skyrim sarebbe il successivo titolo che rimasterizzerebbe: "Mi sono divertito molto a lavorarci e spingerei per aggiungere più colore al gioco".

Ricordiamo che Bethesda ha confermato anche Fallout 5 e un nuovo capitolo con Obsidian.

#Bethesda
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