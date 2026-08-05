Fallout 3 Remaster dovrebbe correggere tutti i "limiti" dell'originale, dice un ex Bethesda

Come saprete, Bethesda ha confermato di essere al lavoro sulle versioni rimasterizzate di Fallout 3 e Fallout New Vegas , in un procedimento che supponiamo sarà simile a quello riservato a The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Le parole dell'ex Bethesda

Purkeypile ha scritto: "Ora è confermato che Bethesda sta realizzando una remaster di Fallout 3, e personalmente non vedo l'ora, perché quando abbiamo creato Fallout 3 eravamo fortemente limitati dalla tecnologia: si poteva posizionare solo un numero limitato di luci e le texture erano piuttosto piccole. Eravamo costantemente preoccupati per la quantità di memoria a disposizione o per quanti elementi stessimo mettendo a schermo."

"Quindi il gioco non è uscito esattamente come avevamo intenzione di farlo. Capisco perché la gente si arrabbi di più per i remake dei film e cose simili, ma nel caso dei videogiochi, e in particolare per il comparto artistico, non è al 100% quello che volevamo realizzare ed era tutto davvero molto, molto limitato".

Aggiunge poi che Skyrim sarebbe il successivo titolo che rimasterizzerebbe: "Mi sono divertito molto a lavorarci e spingerei per aggiungere più colore al gioco".

Ricordiamo che Bethesda ha confermato anche Fallout 5 e un nuovo capitolo con Obsidian.