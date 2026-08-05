Fallout 3 Remaster dovrebbe correggere tutti i "limiti" dell'originale, dice un ex Bethesda

Come saprete, Bethesda ha confermato di essere al lavoro sulle versioni rimasterizzate di Fallout 3 e Fallout New Vegas, in un procedimento che supponiamo sarà simile a quello riservato a The Elder Scrolls IV: Oblivion.
In altre parole, possiamo aspettarci un'opera che saprà migliorare la versione originale sotto vari punti di vista, superando i limiti imposti dalle tecnologie dell'epoca. Questo è ciò che spera anche un ex Bethesda, Nate Purkeypile, che ha parlato con Steven Lake di The Examined Game.
Le parole dell'ex Bethesda
Purkeypile ha scritto: "Ora è confermato che Bethesda sta realizzando una remaster di Fallout 3, e personalmente non vedo l'ora, perché quando abbiamo creato Fallout 3 eravamo fortemente limitati dalla tecnologia: si poteva posizionare solo un numero limitato di luci e le texture erano piuttosto piccole. Eravamo costantemente preoccupati per la quantità di memoria a disposizione o per quanti elementi stessimo mettendo a schermo."
"Quindi il gioco non è uscito esattamente come avevamo intenzione di farlo. Capisco perché la gente si arrabbi di più per i remake dei film e cose simili, ma nel caso dei videogiochi, e in particolare per il comparto artistico, non è al 100% quello che volevamo realizzare ed era tutto davvero molto, molto limitato".
Aggiunge poi che Skyrim sarebbe il successivo titolo che rimasterizzerebbe: "Mi sono divertito molto a lavorarci e spingerei per aggiungere più colore al gioco".
Ricordiamo che Bethesda ha confermato anche Fallout 5 e un nuovo capitolo con Obsidian.