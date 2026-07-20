Todd Howard non solo guarda Reddit continuamente, ma prende anche le idee migliori dei fan

In un thread pubblicato su r/Games, Howard è intervenuto con il suo primo messaggio su Reddit dal lancio di Starfield , a parte una reazione, sei mesi fa, a un post che aveva inserito una sua sagoma di cartone modificata in Fallout 4 nei panni della lumaca immortale, scrivendo: "Ciao Reddit. Sono un lurker professionista e leggo sempre i vostri commenti."

Il boss di Bethesda Game Studios, Todd Howard , ha rivelato di seguire costantemente Reddit e sostiene che il team tenga regolarmente conto dei feedback raccolti sulla piattaforma.

Howard vi guarda

Considerando come la community reagisce talvolta ai giochi Bethesda, basti pensare a un qualsiasi thread su New Vegas, l'affermazione potrebbe suonare quasi come una minaccia velata, ma Howard ha aggiunto: "In molti qui lo fanno, e apprezziamo profondamente tutta la passione per il nostro lavoro."

Il thread in questione era proprio il post con cui Bethesda ha delineato il futuro dello studio, che includeva l'annuncio della fase di pre-produzione di Fallout 5, i remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, il nuovo capitolo di Fallout affidato a Obsidian e un aggiornamento sullo stato dei lavori di The Elder Scrolls 6. Howard ha spiegato: "Le informazioni di oggi sono stato un tentativo di cambiare le cose, facendo sapere a tutti su cosa abbiamo lavorato negli ultimi anni e cosa sta arrivando. Quindi sappiate che vi stiamo ascoltando costantemente, continuate a dirci come possiamo migliorare ancora."

Howard ha poi aggiunto: "Vi sorprenderebbe sapere quante buone idee mi arrivano da Reddit. Quindi date un voto positivo alla vostra preferita, e la realizzeremo. Forse."

Non stupisce che, tra i commenti, molti fan abbiano colto l'occasione per chiedere che Oblivion Remastered venga finalmente sistemato, a un anno dall'uscita. Un utente ha scritto: "Fate in modo che Virtuous continui a supportare Oblivion e gli dia la stessa cura riservata a Skyrim, perché al momento sembra abbandonato, ed è un peccato."

Un altro utente, intanto, teme che anche i futuri remaster di Fallout possano fare la stessa fine, commentando: "Pagate a Virtuous qualsiasi cifra sia necessaria perché i remaster funzionino a dovere."