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Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 costa 25 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 (scheda con chiave di gioco) al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/07/2026
Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2
Star Wars Outlaws
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Se sei alla ricerca di avventure ambientate nell'universo di Star Wars, il gioco Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 è attualmente su Amazon a 34,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una bella avventura

Prima di tutto, la Gold Edition include diversi contenuti, tra cui l'accesso al gioco base e al Season Pass. Quest'ultimo include:

  • Pacchetto storia Star Wars Outlaws: Wild Card
  • Pacchetto storia Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune
  • Missione di lancio esclusiva La mossa di Jabba
  • Pacchetto personaggio Pilota di Kessel
  • Pacchetto L'eredità del cacciatore
  • Pacchetto Ronin del cartello
Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2
Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2

Nel complesso, si tratta di un ottimo gioco di Star Wars, con una bella storia e personaggi perfettamente strutturati. Anche il gameplay è molto interessante, con un open world ricco e coinvolgente. Tuttavia, non è presente il doppiaggio in italiano. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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