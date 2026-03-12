Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia propone un'ampia selezione di videogiochi a prezzi convenienti. Tra questi segnaliamo Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2, ora in promozione con il 33% di sconto. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta questo indirizzo o tramite il box sottostante. Il gioco al momento è disponibile a 39,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo standard di 59,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna gratis per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni.