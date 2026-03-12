0

Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Amazon propone la versione Nintendo Switch 2 di Star Wars Outlaws a un ottimo prezzo in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/03/2026
Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon
Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws
La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia propone un'ampia selezione di videogiochi a prezzi convenienti. Tra questi segnaliamo Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2, ora in promozione con il 33% di sconto. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta questo indirizzo o tramite il box sottostante. Il gioco al momento è disponibile a 39,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo standard di 59,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna gratis per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni.

Un'avventura in una galassia lontana, lontana... ora anche su Nintendo Switch 2

Star Wars Outlaws è un'avventura open world in terza persona ambientata nell'universo espanso di Guerre Stellari, collocata tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Il gioco ci mette nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia decisa a lasciarsi alle spalle un passato difficile e a farsi un nome tra i criminali più temuti della galassia. Insieme al suo inseparabile compagno Nix, Kay si ritrova coinvolta in un colpo audace che potrebbe cambiare le sorti dell'Orlo Esterno, attirando l'attenzione di sindacati criminali, cacciatori di taglie e mercenari senza scrupoli.

Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2 è impressionante per Digital Foundry, anche più di Cyberpunk 2077 Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2 è impressionante per Digital Foundry, anche più di Cyberpunk 2077

La versione per Nintendo Switch 2 si è dimostrata tecnicamente solida, rappresentando un ottimo banco di prova per le capacità della console. L'edizione include anche il Season Pass con le espansioni Wild Card e A Pirate's Fortune.

Segnalazione Errore
