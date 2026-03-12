Cordura è un horror psicologico cooperativo, presentato al Future Games Show

In occasione del Future Games Show è stato presentato con un trailer Cordura, un horror psicologico cooperativo sviluppato da Garage51 di cui non sono chiarissime le dinamiche. L'unica certezza è che il gioco di squadra è necessario per sopravvivere all'oscurità incombente. I giocatori devono quindi comunicare usando la chat di prossimità, ma evitando di fare troppo rumore, perché qualcosa è sempre in ascolto.

Nel filmato vediamo un gruppo armato che entra in una villa per fare un colpo, ma le cose non vanno come dovrebbero. Uno dei personaggi viene posseduto e gli altri lo abbandonano a qualunque cosa viva in quel posto.

Le caratteristiche di gioco parlano di mappe generate proceduralmente, di oggetti da raccogliere prima che cali la notte e di personaggi affetti da paranoia che rischiano di essere sopraffatti.

Per adesso Cordura non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica cosa che sappiamo è che uscirà su PC e PlayStation 5. Per adesso non sono state annunciate altre piattaforme.