1

Game Pass avrebbe fatto raddoppiare il numero di giocatori di Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws su Xbox ha visto un notevole aumento di giocatori grazie alla sua pubblicazione su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/02/2026
La protagonista di Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws
Articoli News Video Immagini

Star Wars Outlaws è arrivato il 13 gennaio su Game Pass, l'abbonamento per PC, console e cloud di Microsoft che dà accesso a un catalogo di videogiochi da utilizzare sulle varie piattaforme.

Secondo alcuni dati condivisi da Alinea Analytics, Game Pass sarebbe stato in grado di spingere circa 600.000 giocatori a provare l'avventura spaziale di Ubisoft, un risultato non da poco.

I dati di Alinea Analytics su Star Wars Outlaws

Alinea Analytics spiega, ancora più nel dettaglio, che il solo giorno di lancio di Star Wars Outlaws sul servizio in abbonamento ha spinto circa 100.000 giocatori a provare l'opera. In totale, ci sono stati oltre 595.000 nuovi utenti che hanno provato il videogioco tramite Game Pass sin da quando è stato pubblicato.

Star Wars Outlaws è persino riuscito a battere Warhammer 40,000: Space Marine II, sebbene di poco, e diventare il gioco più popolare tra le novità di gennaio di Game Pass.

Xbox Game Pass: la seconda ondata di giochi a febbraio porta RPG colossali nel catalogo Xbox Game Pass: la seconda ondata di giochi a febbraio porta RPG colossali nel catalogo

Per Ubisoft sarà stata una soddisfazione, considerando che - sebbene Star Wars Outlaws abbia ricevuto buoni voti dalla critica - le vendite al lancio non hanno soddisfatto le aspettative della compagnia, spingendola a dare la colpa a una diminuita passione del pubblico nei confronti del brand di Star Wars.

Ora, però, pare che il pubblico abbia voglia di provare il gioco, visto che secondo Alinea Analytics il numero di utenti Xbox di Star Wars Outlaws è raddoppiato grazie a Game Pass. Ovviamente non è detto che tutti lo completino.

Segnaliamo infine che Xbox Game Pass potrebbe includere l'abbonamento a World of Warcraft e altri bonus, in futuro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Game Pass avrebbe fatto raddoppiare il numero di giocatori di Star Wars Outlaws