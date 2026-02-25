Nuove regole di verifica dell’età: Apple blocca download di app 18+, cosa cambierà per i cittadini europei?

L'App Store è in grado di verificare automaticamente tali informazioni, rispondendo alle richieste normative locali che impongono agli sviluppatori di garantire un accesso appropriato in base all'età. Questi strumenti non sostituiscono le responsabilità dei singoli sviluppatori , che possono utilizzare l'API Declared Age Range per ottenere informazioni sull'età degli utenti e adempiere ai propri obblighi di controllo.

Le nuove politiche di verifica dell'età introdotte da Apple rappresentano un passo significativo nell'evoluzione dei controlli digitali. In regioni come Australia, Brasile e Singapore , gli utenti non possono scaricare applicazioni con classificazione 18+ se la loro età non è stata confermata attraverso metodi ritenuti affidabili.

Conoscere la fascia d'età per effettuare la verifica su sistemi Apple

L'API consente di conoscere la fascia d'età dichiarata e segnala se esistono requisiti regolamentari specifici che impongono ulteriori verifiche. Inoltre, per i nuovi account Apple in determinate giurisdizioni, le categorie di età possono essere condivise con le app che ne fanno richiesta, offrendo agli sviluppatori dati utili per gestire contenuti e funzionalità in modo conforme alle normative.

Un'altra novità riguarda gli stati americani di Utah e Louisiana, dove a partire dal (rispettivamente) 6 maggio e 1 luglio le categorie di età degli utenti saranno rese disponibili tramite l'API per le applicazioni che le richiedono.