Discord rinvia la verifica dell’età, scansione del viso e documenti non saranno obbligatori

A generare malcontento non erano solo le restrizioni previste per chi non completava la verifica, ma soprattutto i metodi proposti: scansione del viso o invio di un documento d'identità . Due opzioni che hanno sollevato forti dubbi sulla tutela della privacy e sulla gestione dei dati sensibili.

Dopo le numerose critiche degli utenti, Discord ha deciso di rinviare il lancio del suo sistema di verifica dell'età . Invece di partire a marzo, il rollout è stato spostato alla seconda metà del 2026 . Nel frattempo, la compagnia lavorerà a modifiche, miglioramenti e nuovi metodi di riconoscimento.

Come cambierà il sistema di verifica dell'età

In un nuovo post sul blog della compagnia, il CTO di Discord, Stanislav Vishnevskiy, ha spiegato che l'azienda ha ascoltato il feedback della community e riconosciuto che la comunicazione iniziale aveva creato confusione sul funzionamento del sistema. Discord ha spiegato anche come intende intervenire da qui al nuovo lancio del sistema. La priorità sarà ampliare le modalità di verifica, introducendo alternative meno invasive come la conferma tramite carta di credito, così da offrire agli utenti più opzioni tra cui scegliere.

Parallelamente, la piattaforma aumenterà la trasparenza sui partner coinvolti: ogni fornitore utilizzato per la verifica dell'età sarà documentato sul sito ufficiale, con indicazioni chiare sulle pratiche adottate. Discord ha inoltre imposto un nuovo requisito fondamentale: qualsiasi tecnologia di stima dell'età basata sul volto dovrà funzionare interamente in locale, sul dispositivo dell'utente, senza inviare dati ai server. In caso contrario, non verrà adottata.

Un'altra novità riguarda la gestione dei canali: molte community utilizzano le stanze con restrizione d'età non per contenuti adulti, ma per spoiler, politica o discussioni delicate. Per evitare che interi server debbano essere bloccati ai minori, Discord introdurrà un nuovo tipo di canale dedicato agli spoiler, separato dalle limitazioni legate all'età.

Prima del rollout globale, la compagnia pubblicherà anche un post tecnico dettagliato per spiegare come funzionano i sistemi automatici di determinazione dell'età, illustrando quali segnali vengono analizzati e quali garanzie di privacy sono previste. Infine, i futuri report di trasparenza includeranno dati specifici sul sistema di age assurance: quante verifiche sono state richieste, quali metodi sono stati utilizzati e quante volte il processo è stato gestito automaticamente senza intervento dell'utente.