EA Sports FC ha indovinato correttamente il vincitore della Coppa del Mondo FIFA per la quinta volta di fila

Sebbene EA e FIFA abbiano chiuso i rapporti da anni, il suo simulatore di calcio è ancora in sintonia con la Coppa del Mondo FIFA ed è stato in grado di indovinare la squadra vincitrice per la quinta volta di fila.

Come negli anni precedenti, EA ha eseguito simulazioni di ogni partita della fase a gironi, seguite dalle simulazioni della fase a eliminazione diretta generate da queste previsioni. Pochi giorni prima dell'inizio della partita inaugurale il mese scorso, EA ha pubblicato un'immagine sull'account ufficiale di EA Sports FC su Twitter, dichiarando che la Spagna avrebbe vinto il trofeo per la seconda volta nella sua storia (l'ultima volta era stata nel 2010). Così è stato.