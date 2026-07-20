EA Sports FC ha indovinato correttamente il vincitore della Coppa del Mondo FIFA per la quinta volta di fila

Sebbene EA e FIFA abbiano chiuso i rapporti da anni, il suo simulatore di calcio è ancora in sintonia con la Coppa del Mondo FIFA ed è stato in grado di indovinare la squadra vincitrice per la quinta volta di fila.
Come negli anni precedenti, EA ha eseguito simulazioni di ogni partita della fase a gironi, seguite dalle simulazioni della fase a eliminazione diretta generate da queste previsioni. Pochi giorni prima dell'inizio della partita inaugurale il mese scorso, EA ha pubblicato un'immagine sull'account ufficiale di EA Sports FC su Twitter, dichiarando che la Spagna avrebbe vinto il trofeo per la seconda volta nella sua storia (l'ultima volta era stata nel 2010). Così è stato.
Il tweet di EA Sports FC
Per vantarsi del pronostico, l'account di EA Sports FC ha pubblicato un nuovo tweet, che potete vedere qui sotto.
EA ha avuto meno successo nel prevedere i vincitori di altri importanti tornei sportivi. L'editore ha pronosticato gli ultimi 15 Super Bowl utilizzando i suoi giochi Madden, indovinandone solo otto.
Ha tuttavia azzeccato il Super Bowl 49 con un livello di precisione sorprendente, non solo scegliendo il vincitore corretto ma predicendo alla perfezione anche il punteggio, con i New England Patriots che hanno battuto i Seattle Seahawks 28-24 proprio come EA aveva previsto.
I risultati sono stati notevolmente meno impressionanti nella previsione dei vincitori della Stanley Cup della NHL: l'azienda ha sbagliato per 14 anni consecutivi. Proprio come per la Coppa del Mondo FIFA, tuttavia, questo spesso comportava la scelta di un vincitore prima ancora che la stagione fosse iniziata, laddove le previsioni del Super Bowl si basavano esclusivamente sulla partita finale.
Ricordiamo infine che la data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipo.