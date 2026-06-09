EA Sports FC svela il suo pronostico su chi vincerà i mondiali di calcio 2026 e ne ha azzeccati diversi

Si tratterebbe del secondo mondiale di calcio vinto dalla nazionale spagnola, che in precedenza aveva vinto nel 2010, per poi collezionare due europei negli anni più recenti, dunque sarebbe un evento di notevole rilievo ma sicuramente alla portata per il potenziale della squadra.

L'account ufficiale del gioco di calcio di Electronic Arts ha dunque fatto la sua immancabile previsione: in base a questa, sarà la Spagna a vincere la Coppa del Mondo FIFA nel 2026, cosa che in effetti ha buone probabilità di accadere, a prescindere dall'effettiva affidabilità della fonte in questione.

Come da tradizione, EA Sports FC ha fatto il suo pronostico su chi vincerà i mondiali di calcio 2026 , e sebbene si tratti ovviamente di un'ipotesi c'è da tenerla in una certa considerazione, visti i precedenti .

Meglio del polpo Paul?

Il semplice messaggio, con un'immagine anche di alcuni dei protagonisti della nazionale spagnola, si limita a riferire che la squadra campione del mondo sarà la Spagna, senza aggiungere particolari dettagli.

Vista così sembra una semplice affermazione basata su una supposizione qualsiasi, affidata magari al social media manager che gestisce l'account, ma la questione andrebbe presa con una certa serietà.

L'account di Electronic Arts ha infatti predetto correttamente gli ultimi quattro vincitori dei campionati del mondo, a partire già dal 2010, cosa che fa pensare a una certa affidabilità, sebbene sempre legata al mondo delle previsioni basate su statistiche, dunque assolutamente senza alcuna certezza.

Nel 2010, EA aveva previsto correttamente che la vincitrice sarebbe stata la Spagna anche all'epoca, poi ha previsto correttamente la Germania vincitrice nel 2014, poi che la Francia avrebbe vinto nel 2018 e, infine, che l'Argentina avrebbe vinto gli ultimi mondiali del 2022.

Se dovesse azzeccare anche questa avrebbe messo a segno una notevole striscia di previsioni corrette, cosa che non è capitata per esempio con i Super Bowl, considerando che il publisher ha previsto correttamente solo otto degli ultimi 15, tuttavia ottenendo dei risultati impressionanti in alcuni casi.

EA ha infatti previsto perfettamente il risultato del Super Bowl 49 azzeccando anche il punteggio finale, con i New England Patriots che hanno battuto i Seattle Seahawks per 28 a 24. Nel frattempo, EA Sports FC 26 ha ottenuto un aggiornamento con una modalità a tema Mondiali 2026 e nuovi stadi, uscito proprio la scorsa settimana.