Il controller Bluetooth 8BitDo Pro 3 è su Amazon al prezzo minimo storico

Se sei alla ricerca di un controller Bluetooth, l'8BitDo Pro 3 è attualmente su Amazon a 57,70 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller versatile
Questo prodotto è compatibile con Nintendo Switch 1 e 2, PC Windows, dispositivi Apple, SteamOS e smartphone Android. Con i pulsanti magnetici ABXY intercambiabili potrai passare facilmente dal layout per Switch a quello per Xbox. Il dock di ricarica integrato ti permetterà di avere il controller sempre carico, potendo quindi giocare senza alcuna interruzione.
Inoltre, il prodotto è dotato di joystick TMR ad alta precisione con chip di campionamento ADC a 12 bit. Potrai passare facilmente da trigger lineari a effetto Hall a trigger tattili non lineari per diversi scenari di gioco. Include 2 pulsanti dorsali di livello Pro, bumper R4/L4 extra, un D-pad tattile, 3 profili personalizzati e 2 tappi per joystick a sfera.
Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.