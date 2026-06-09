Spyro: A Realm Beyond potrebbe essere il "primo di tanti altri", nelle speranze di Toys For Bob

Il nuovo Spyro: A Realm Beyond potrebbe essere un nuovo avvio per la serie del draghetto viola, considerando che il team Toys for Bob vorrebbe che fosse il primo di tanti altri, ma ovviamente la questione sarà tutta da valutare anche in base alle decisioni dell'editore.

Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato con un trailer all'Xbox Games Showcase, ed è un progetto particolare in quanto è sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios, considerando che i diritti sulla serie sono in mano ad Activision, parte di Microsoft, e sono stati concessi al team che nel frattempo si è staccato dal publisher tornando ad essere indipendente.

L'operazione è avvenuta dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con quest'ultima che ha concesso allo studio di staccarsi dalla compagnia e di mantenere il progetto su Spyro che probabilmente era già in corso all'epoca.