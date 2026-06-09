Jason Momoa avrebbe lasciato il cast del film di Helldivers

Be', pare che non sia più così, almeno stando a un report di Deadline .

Helldivers 2 è stato uno dei grandi successi di Sony di questa generazione e, senza grandi sorprese, la compagnia ha deciso di trasformare il videogioco in una pellicola. Non sappiamo praticamente nulla del film, se non che Jason Momoa sarà parte del cast.

I dettagli noti su Helldivers

Secondo la testata, fonti anonime hanno riportato che l'attore non sta più collaborando alla produzione del film di Helldivers. Non sono però state riferite motivazioni dietro l'addio. Una possibilità è che l'attore avesse altri impegni lavorativi oppure abbia perso interesse verso il progetto.

Il film è previsto per il 10 novembre 2027 e sarà diretto da Justin Lin, noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Fast & Furious. Ora però Sony starebbe cercando un nuovo attore protagonista per Helldivers, di cui non sappiamo ancora la trama. Si suppone che sarà una versione modernizzata di Starship Troopers, visto che tale pellicola è la fonte di ispirazione del videogioco.

Ci aspettiamo un film d'azione satirico, un po' folle e dagli alti valori produttivi, che attirerà il pubblico dei videogiocatori ma più in generale i fan dei film d'azione comici. Ovviamente un volto famoso sulla locandina aiuterà.

Segnaliamo anche che il regista di Death Stranding ci aggiorna sul film e sui nuovi personaggi che inserirà.