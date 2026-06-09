Diventa un maestro marziale: Sifu per PC è in forte sconto su Instant Gaming

Meccaniche di invecchiamento e precisione dei colpi

Il fulcro dell'esperienza di Sifu risiede nel suo sistema di combattimento ravvicinato, ispirato allo stile Pak Mei. Ogni volta che il protagonista cade in battaglia, resuscita grazie a un amuleto magico, ma guadagna anni di età: questo lo rende più forte nei colpi ma meno resistente, portando a una gestione strategica della longevità del personaggio.

La cura riposta da Sloclap nelle coreografie e nella pulizia delle animazioni rende ogni scontro un balletto letale dove i riflessi e lo studio dei pattern dei nemici fanno la differenza tra il successo e la sconfitta definitiva.

L'acquisto di una chiave per Sifu in questo preciso momento permette di abbattere in modo consistente l'esborso standard richiesto dai negozi digitali. Il prezzo di listino iniziale, calcolato con l'IVA inclusa in Italia, si attesta sui 40,00 €. Tramite la promozione Instant Gaming, la chiave Steam viene proposta a un prezzo scontato sul portale di 6,29 € IVA esclusa, facendo registrare lo sconto del sito dell'84%. Nel momento in cui si passa alla cassa, aggiungendo l'aliquota nazionale del 22%, il prezzo finale all'acquisto diventa di 7,67 €, per un risparmio effettivo pari all'80,83%.