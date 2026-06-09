Final Fantasy X | X-2 HD Remaster è un arrivo su Nintendo Switch 2

Square Enix ha annunciato il prossimo arrivo di Final Fantasy X | X-2 HD Remaster in versione Nintendo Switch 2, con la data di uscita fissata per il 23 luglio, anticipando forse uno degli annunci che arriveranno nel corso del Nintendo Direct di oggi.

Si tratta della versione rimasterizzata dei due capitoli collegati, usciti originariamente nel 2001 e 2003 su PlayStation 2 e poi riproposti in questa nuova edizione con alcuni adattamenti grafici a partire dal 2013 su piattaforme più moderne, passando da PS3 a Vita fino a PS4, PC e le console più recenti come Nintendo Switch e Xbox One nel 2019.

Ora, la riedizione è in procinto di raggiungere anche Nintendo Switch 2, ma non è chiaro se sia previsto un percorso di upgrade per coloro che hanno già Final Fantasy X/X-2 HD Remaster su Nintendo Switch 1, dunque rimaniamo in attesa di informazioni.