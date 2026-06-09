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Square Enix spiega perché Tifa è stata inclusa in Street Fighter 6

Al Summer Game Fest è stato svelato che uno dei personaggi che faranno parte dei DLC di Street Fighter 6 sarà Tifa, l'eroina di Final Fantasy 7. Ora Square Enix spiega perché.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/06/2026
Tifa da FF 7 remake
Street Fighter 6
Street Fighter 6
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Sebbene i leak lo abbiano svelato in anticipo, l'arrivo di Tifa in Street Fighter 6 non è qualcosa da dare per scontato od ovvio. La collaborazione tra Square Enix e Capcom è qualcosa di significativo e ora la compagnia spiega più nel dettaglio il motivo per cui ha accettato.

Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Revelation - l'ultimo capitolo della trilogia remake -, ha parlato con lo YouTuber Maximilian Dood.

Le parole di Square Enix su Tifa

Non vi stupirà scoprire che molte compagnie hanno chiesto a Square Enix di inserire Tifa nei propri giochi, ma che l'editore di Final Fantasy ha sempre preferito essere cauto con il personaggio. Il prestigio di Street Fighter ha però convinto la compagnia.

"In realtà, non solo Street Fighter [l'ha richiesta]. Abbiamo ricevuto proposte da parte di molte diverse IP videoludiche per Tifa. Riteniamo che Tifa sia molto amata da tantissime persone nel mondo. In tal senso, non la vogliamo dare via con grande facilità".

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Ciò detto, la richiesta di Capcom è comunque stata accettata: "Questa opportunità è arrivata con un ottimo tempismo. Siamo alla ricerca di altre opportunità per sfruttare questa epocale occasione". Sebbene non venga detto esplicitamente, supponiamo che per Square Enix sia un ottimo momento per mettere in mostra Tifa così da attirare nuovi giocatori verso Final Fantasy 7 Remake e i suoi seguiti.

Vediamo tutti i personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6.

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