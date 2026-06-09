Un'isola di enigmi a meno di 3 euro: The Witness è in offerta su Instant Gaming

Ci sono opere capaci di ridefinire interi generi videoludici attraverso la purezza del loro game design, lasciando un segno indelebile nella mente di chiunque decida di portarle a termine. Sbarcato originariamente su Steam lasciando pubblico e critica a bocca aperta, The Witness appartiene senza ombra di dubbio a questa ristretta cerchia di titoli indimenticabili. Ambientato su un'isola deserta dai colori saturi e vibranti, il gioco spinge l'utente a esplorare una fitta serie di strutture ed enigmi ambientali alla ricerca di risposte, senza mai ricorrere a spiegazioni esplicite. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, cogliendo al volo l'opportunità di riscattare una pietra miliare assoluta dei rompicapo a una cifra irrisoria.