Un'isola di enigmi a meno di 3 euro: The Witness è in offerta su Instant Gaming

Ci sono opere capaci di ridefinire interi generi videoludici attraverso la purezza del loro game design, lasciando un segno indelebile nella mente di chiunque decida di portarle a termine. Sbarcato originariamente su Steam lasciando pubblico e critica a bocca aperta, The Witness appartiene senza ombra di dubbio a questa ristretta cerchia di titoli indimenticabili. Ambientato su un'isola deserta dai colori saturi e vibranti, il gioco spinge l'utente a esplorare una fitta serie di strutture ed enigmi ambientali alla ricerca di risposte, senza mai ricorrere a spiegazioni esplicite. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, cogliendo al volo l'opportunità di riscattare una pietra miliare assoluta dei rompicapo a una cifra irrisoria.
L'arte dell'apprendimento non verbale in The Witness
Il vero punto di forza dell'esperienza risiede nel modo in cui The Witness comunica con chi si trova davanti allo schermo. Attraverso centinaia di pannelli interattivi disseminati nella mappa, il titolo insegna le proprie regole logiche in modo interamente visivo.
Ogni enigma risolto apre le porte a nuove intuizioni, creando un costante senso di epifania che trasforma l'intera isola in un gigantesco e affascinante costrutto misterioso.
The Witness a questo prezzo garantisce decine di ore di stimolazione intellettuale all'interno di un'atmosfera sospesa e rilassante, perfettamente compatibile sia con sistemi Windows che con macos. La proposta disponibile su Instant Gaming abbatte il costo d'ingresso: il prezzo di listino iniziale calcolato con IVA inclusa in Italia è pari a 37,00 €.
La chiave Steam viene invece proposta a un prezzo scontato sul portale di 1,99 € IVA esclusa, riflettendo lo sconto del sito del 95%. Una volta applicata l'aliquota nazionale del 22% in fase di transazione, il prezzo finale all'acquisto si assesta sui 2,43€. Questo posizionamento determina uno sconto complessivo calcolato sul prezzo IVA inclusa pari al 93,43%, rendendo il recupero di The Witness un passaggio consigliato per qualsiasi amante delle grandi produzioni indipendenti.
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