L'MSI GeForce RTX 5060 Ti è in maxi offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare drasticamente il prezzo dell'MSI GeForce RTX 5060 Ti: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 357,90€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: La MSI GeForce RTX 5060 Ti è una scheda grafica di fascia avanzata progettata per offrire prestazioni elevate sia nel gaming che nelle attività creative. Basata sull'architettura Blackwell di livello top-tier, integra il supporto al Ray Tracing di quarta generazione, ottimizzato per risoluzioni 1080p e 1440p, garantendo effetti di luce e ombre realistici e una resa visiva più immersiva.
Ulteriori dettagli sulla GPU
La scheda è dotata di 8 GB di memoria GDDR7 con velocità di 28 Gbps, che assicura un'elevata larghezza di banda per la gestione di carichi grafici complessi e giochi moderni ad alta richiesta di risorse. Inoltre, il supporto alla tecnologia DLSS 4.0 consente di migliorare significativamente il frame rate, mantenendo allo stesso tempo una qualità dell'immagine elevata e stabile.
Dal punto di vista costruttivo, la GPU presenta un backplate metallico rinforzato che favorisce il flusso d'aria e aiuta a ridurre il calore accumulato. Inoltre, Il modello MSI GAMING TRIO OC EDGE è caratterizzato da un overclock di fabbrica che incrementa ulteriormente le prestazioni rispetto alle configurazioni standard.
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