Street Fighter 6 annuncia i personaggi dello Year 4, c'è anche Tifa

Tifa Lockhart sarà uno dei personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6: lo ha rivelato Capcom con un trailer pubblicato durante il Summer Game Fest che ha confermato, almeno in parte, le voci che circolavano da qualche tempo.
Se infatti la previsione relativa a Tifa si è effettivamente concretizzata, gli altri combattimenti non hanno nulla a che vedere con i presunti leak. Si tratta infatti di Yasmine, Arjun e Bosch, quest'ultimo un personaggio già noto ai giocatori della modalità World Tour.
Yasmine sarà disponibile questa estate: si tratta di una studentessa originaria delle Filippine in cerca del fratello scomparso, timida e gentile ma al contempo potente e determinata quando si tratta di combattere, grazie al suo karambit a forma di mezzaluna.
In autunno sarà la volta di Arjun, un ex agente di polizia indiano che è stato accusato ingiustamente dell'omicidio di un collega e da allora vive da fuggitivo, mentre cerca il vero responsabile del crimine. Il suo stile sfrutta tecniche di respirazione yoga che gli consentono di acquisire una forza straordinaria.
Quando arriva Tifa?
Presente anche nei trailer di Final Fantasy VII Revelation, Tifa sarà il terzo personaggio dello Year 4 e il suo arrivo è previsto per l'inizio del 2027. Maestra delle arti marziali Zangan-ryu e membro dell'organizzazione ribelle Avalanche, la ragazza si ritroverà catapultata nel mondo di Street Fighter e non si tirerà indietro di fronte alle sfide.
A chiudere il pass annuale sarà Bosch, atteso nella primavera del 2027. Dopo aver lasciato la propria patria, Nayshall, per andare alla ricerca del vero significato della forza, il combattente è riuscito a conquistare il sacro torneo di arti marziali del suo paese e successivamente ha raggiunto Metro City, dove si è allenato sotto la guida di Luke.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.