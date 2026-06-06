Street Fighter 6 annuncia i personaggi dello Year 4, c'è anche Tifa

Tifa Lockhart sarà uno dei personaggi dello Year 4 di Street Fighter 6: lo ha rivelato Capcom con un trailer pubblicato durante il Summer Game Fest che ha confermato, almeno in parte, le voci che circolavano da qualche tempo.

Se infatti la previsione relativa a Tifa si è effettivamente concretizzata, gli altri combattimenti non hanno nulla a che vedere con i presunti leak. Si tratta infatti di Yasmine, Arjun e Bosch, quest'ultimo un personaggio già noto ai giocatori della modalità World Tour.

Yasmine sarà disponibile questa estate: si tratta di una studentessa originaria delle Filippine in cerca del fratello scomparso, timida e gentile ma al contempo potente e determinata quando si tratta di combattere, grazie al suo karambit a forma di mezzaluna.

In autunno sarà la volta di Arjun, un ex agente di polizia indiano che è stato accusato ingiustamente dell'omicidio di un collega e da allora vive da fuggitivo, mentre cerca il vero responsabile del crimine. Il suo stile sfrutta tecniche di respirazione yoga che gli consentono di acquisire una forza straordinaria.