Star Wars: Galactic Racer ha uno spettacolare trailer della storia

Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con il trailer della storia durante il Summer Game Fest: un montaggio spettacolare, che offre uno sguardo approfondito sulla campagna single player ma anche sulle gare a base multiplayer e su alcuni degli scenari che avremo mododi esplorare.

Al centro della narrazione troviamo Shade, un giovane pilota emergente deciso a scalzare l'attuale campione della Galactic League, Kestar Bool. Quest'ultimo è una vera e propria celebrità dell'Orlo Esterno e sfrutta la propria posizione di prestigio per intimidire gli avversari e consolidare ulteriormente il suo potere.

Per Shade, la sfida è anche personale: la sua rivalità con la famiglia Bool rappresenta una motivazione fondamentale nella corsa verso il titolo. Nel suo percorso il protagonista potrà contare sull'aiuto di Hibi, una talentuosa meccanica Ardenniana che si occupa della manutenzione e del potenziamento dei veicoli, e sul supporto di una leggenda delle corse di Star Wars: Sebulba.

Uno degli elementi più interessanti mostrati nel trailer è rappresentato dai paddock, aree sociali dove i piloti si incontrano tra una competizione e l'altra. Qui sarà possibile interagire con altri corridori, accettare sfide, approfondire aspetti della storia e visitare l'officina di Hibi.

Questa funzionalità offrirà infatti nuovi componenti da installare sui repulsorlift da corsa, ottenibili sia completando eventi sia acquistandoli direttamente. Ogni modifica influenzerà statistiche e abilità del veicolo, consentendo ai giocatori di personalizzare il proprio stile di guida.