Star Wars: Galactic Racer ha uno spettacolare trailer della storia

Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato con il trailer della storia durante il Summer Game Fest: un montaggio spettacolare, che offre uno sguardo approfondito sulla campagna single player ma anche sulle gare a base multiplayer e su alcuni degli scenari che avremo mododi esplorare.
Al centro della narrazione troviamo Shade, un giovane pilota emergente deciso a scalzare l'attuale campione della Galactic League, Kestar Bool. Quest'ultimo è una vera e propria celebrità dell'Orlo Esterno e sfrutta la propria posizione di prestigio per intimidire gli avversari e consolidare ulteriormente il suo potere.
Per Shade, la sfida è anche personale: la sua rivalità con la famiglia Bool rappresenta una motivazione fondamentale nella corsa verso il titolo. Nel suo percorso il protagonista potrà contare sull'aiuto di Hibi, una talentuosa meccanica Ardenniana che si occupa della manutenzione e del potenziamento dei veicoli, e sul supporto di una leggenda delle corse di Star Wars: Sebulba.
Uno degli elementi più interessanti mostrati nel trailer è rappresentato dai paddock, aree sociali dove i piloti si incontrano tra una competizione e l'altra. Qui sarà possibile interagire con altri corridori, accettare sfide, approfondire aspetti della storia e visitare l'officina di Hibi.
Questa funzionalità offrirà infatti nuovi componenti da installare sui repulsorlift da corsa, ottenibili sia completando eventi sia acquistandoli direttamente. Ogni modifica influenzerà statistiche e abilità del veicolo, consentendo ai giocatori di personalizzare il proprio stile di guida.
Una location inedita
Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana e ci condurrà anche all'interno di location inedite come Derven Acos, che si aggiunge ai circuiti già conosciuti dai fan delle gare nell'universo di Star Wars.
Dal punto di vista della struttura, Star Wars: Galactic Racer punta a distinguersi dai tradizionali giochi di guida grazie a una formula che combina corse arcade e progressione in stile roguelite. La modalità Campagna permetterà infatti di affrontare un vero e proprio percorso all'interno della Galactic League, scegliendo di volta in volta quali eventi disputare.
Ogni gara completata garantirà ricompense, potenziamenti e nuove opportunità, ma gli errori avranno conseguenze concrete: accumulare troppi incidenti significherà essere eliminati dal tour in corso.
In caso di sconfitta i giocatori dovranno ricominciare una nuova stagione, mantenendo però alcuni bonus e miglioramenti ottenuti nelle precedenti partite: questo sistema promette di offrire un elevato livello di rigiocabilità, spingendo gli utenti a sperimentare strategie e percorsi differenti per riuscire finalmente a detronizzare Kestar Bool.
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