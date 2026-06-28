Star Wars: Galactic Racer, il nuovo gioco di corse punta tutto sulle radici di Burnout e sul ritorno dei podracer

Fuse Games ha fornito nuovi dettagli su Star Wars: Galactic Racer, il racing game arcade ambientato nell'universo di Star Wars, con un'attenzione particolare alle corse sui pod, rese celebri da Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.
Il progetto nasce da un team composto da ex sviluppatori di Criterion, lo studio dietro serie come Burnout e alcuni capitoli di Need for Speed, e questa eredità si riflette chiaramente nell'impostazione del gameplay, basato su velocità elevata, contatti ravvicinati e momenti spettacolari.
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In totale, Galactic Racer includerà infatti quattro tipologie di veicoli: landspeeder, skim speeder, speeder bike e podracer. Ognuno avrà caratteristiche specifiche. I landspeeder saranno più stabili e adatti alle derapate, le speeder bike potranno utilizzare una "scarica cinetica" per superare ostacoli complessi, mentre gli skim speeder saranno i più agili. I podracer, invece, avranno un loro posizionamento specifico che rifletterà il loro ruolo nell'universo di Star Wars.
Il creative director Kieran Crimmins ha spiegato che il bilanciamento tra le diverse categorie è stato uno degli aspetti più complessi dello sviluppo: "Volevamo bilanciarli tutti insieme, così da avere una piccola speeder bike che prende una scorciatoia mentre una skim speeder le passa accanto".
Sul ruolo dei podracer, Crimmins è stato netto: "Non puoi avere un gioco di corse di Star Wars senza i podracer. Devono rappresentare ciò che si vede nei film: sono l'apice delle corse nell'universo di Star Wars". Il team, ha aggiunto, è da sempre fan dei vecchi Star Wars: Episode I: Racer e Racer Revenge, titoli che vengono ancora oggi giocati, quantomeno all'interno dello studio.
Un altro aspetto ritenuto fondamentale è la rivalità tra piloti. Secondo il director, la presenza di personaggi riconoscibili è essenziale per rendere significative le gare, perché aumenta la soddisfazione.
Accanto a volti noti come Sebulba, il gioco includerà anche nuovi personaggi creati appositamente per questa interpretazione dell'universo Star Wars. Questi avranno stili di guida distinti e saranno presenti sia nella modalità campagna sia, successivamente, nel multiplayer, dove i giocatori potranno utilizzarli direttamente.
Sul supporto post-lancio, Crimmins è stato prudente, spiegando che il team è concentrato prima di tutto sul completamento del gioco: eventuali contenuti aggiuntivi verranno valutati in base alla risposta della community.
Star Wars: Galactic Racer è attualmente previsto per il 6 ottobre 2026 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato.
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