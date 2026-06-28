Star Wars: Galactic Racer, il nuovo gioco di corse punta tutto sulle radici di Burnout e sul ritorno dei podracer

Il progetto nasce da un team composto da ex sviluppatori di Criterion , lo studio dietro serie come Burnout e alcuni capitoli di Need for Speed , e questa eredità si riflette chiaramente nell'impostazione del gameplay, basato su velocità elevata, contatti ravvicinati e momenti spettacolari.

Dettagli

In totale, Galactic Racer includerà infatti quattro tipologie di veicoli: landspeeder, skim speeder, speeder bike e podracer. Ognuno avrà caratteristiche specifiche. I landspeeder saranno più stabili e adatti alle derapate, le speeder bike potranno utilizzare una "scarica cinetica" per superare ostacoli complessi, mentre gli skim speeder saranno i più agili. I podracer, invece, avranno un loro posizionamento specifico che rifletterà il loro ruolo nell'universo di Star Wars.

Le corse sui pod non potevano mancare

Il creative director Kieran Crimmins ha spiegato che il bilanciamento tra le diverse categorie è stato uno degli aspetti più complessi dello sviluppo: "Volevamo bilanciarli tutti insieme, così da avere una piccola speeder bike che prende una scorciatoia mentre una skim speeder le passa accanto".

Sul ruolo dei podracer, Crimmins è stato netto: "Non puoi avere un gioco di corse di Star Wars senza i podracer. Devono rappresentare ciò che si vede nei film: sono l'apice delle corse nell'universo di Star Wars". Il team, ha aggiunto, è da sempre fan dei vecchi Star Wars: Episode I: Racer e Racer Revenge, titoli che vengono ancora oggi giocati, quantomeno all'interno dello studio.

Un altro aspetto ritenuto fondamentale è la rivalità tra piloti. Secondo il director, la presenza di personaggi riconoscibili è essenziale per rendere significative le gare, perché aumenta la soddisfazione.

Accanto a volti noti come Sebulba, il gioco includerà anche nuovi personaggi creati appositamente per questa interpretazione dell'universo Star Wars. Questi avranno stili di guida distinti e saranno presenti sia nella modalità campagna sia, successivamente, nel multiplayer, dove i giocatori potranno utilizzarli direttamente.

Sul supporto post-lancio, Crimmins è stato prudente, spiegando che il team è concentrato prima di tutto sul completamento del gioco: eventuali contenuti aggiuntivi verranno valutati in base alla risposta della community.

Star Wars: Galactic Racer è attualmente previsto per il 6 ottobre 2026 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato.