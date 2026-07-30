Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato in video

IGN ha pubblicato un video con quindici minuti di gameplay di Star Wars: Galactic Racer, tratti dalla campagna narrativa in cui vestiremo i panni di Shade, un abile pilota in cerca di vendetta.

Negli istanti iniziali del filmato vediamo appunto il nostro personaggio e la possibilità di scegliere uno stile fra tante opzioni differenti, dopodiché si parte con quel loadout e con alcune interazioni in terza persona che sottolineano appunto l'approccio narrativo della campagna.

Terminati questi convenevoli, si passa alle gare vere e proprie, che nel video vengono affrontate all'interno di diversi tracciati e utilizzando diversi veicoli per dare un'idea della varietà che gli sviluppatori hanno provato a offrire nel gioco.

Le sequenze restituiscono una chiara idea di quella che sarà la progressione durante la campagna di Star Wars: Galactic Racer, fra interazioni, sfide, componenti da acquistare, potenziamenti da effettuare e nuove abilità che faranno crescere il nostro personaggio.