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Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato in video

IGN ha pubblicato un video con quindici minuti di gameplay tratti dalla campagna di Star Wars: Galactic Racer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/07/2026
Il protagonista di Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
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IGN ha pubblicato un video con quindici minuti di gameplay di Star Wars: Galactic Racer, tratti dalla campagna narrativa in cui vestiremo i panni di Shade, un abile pilota in cerca di vendetta.

Negli istanti iniziali del filmato vediamo appunto il nostro personaggio e la possibilità di scegliere uno stile fra tante opzioni differenti, dopodiché si parte con quel loadout e con alcune interazioni in terza persona che sottolineano appunto l'approccio narrativo della campagna.

Terminati questi convenevoli, si passa alle gare vere e proprie, che nel video vengono affrontate all'interno di diversi tracciati e utilizzando diversi veicoli per dare un'idea della varietà che gli sviluppatori hanno provato a offrire nel gioco.

Star Wars: Galactic Racer, abbiamo provato il ritorno degli sgusci tra corse e roguelike Star Wars: Galactic Racer, abbiamo provato il ritorno degli sgusci tra corse e roguelike

Le sequenze restituiscono una chiara idea di quella che sarà la progressione durante la campagna di Star Wars: Galactic Racer, fra interazioni, sfide, componenti da acquistare, potenziamenti da effettuare e nuove abilità che faranno crescere il nostro personaggio.

C'è anche tanto WipEout

In arrivo il 6 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Star Wars: Galactic Racer attinge in maniera palese alle meccaniche del classico WipEout per quanto concerne il gameplay in pista, l'handling del veicolo e la gestione di curve, boost e collisioni.

Il risultato finale degli sforzi di Fuse Games potrebbe dunque essere un tie-in appassionato e ricco di fanservice, ma al contempo un racer caratterizzato da una grande solidità e da uno stile che potrebbe tranquillamente dare vita a un franchise.

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