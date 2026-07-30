Helldivers 2 x Warhammer 40.000: svelata la data di uscita del crossover con un trailer

La data di uscita è fissata al prossimo 12 agosto ed è stata annunciata assieme a un trailer, che trovate qui sotto, dove il Ministero della Ricerca e Sviluppo della Super Terra presenta l'intero arsenale dedicato, pensato per offrire ai giocatori nuovi strumenti tattici con cui respingere le minacce galattiche.

Arrowhead e Games Workshop hanno presentato ufficialmente Helldivers 2 x Warhammer 40,000: Castellans Creed Legendary Warbond , il nuovo Titolo di Guerra crossover di Helldivers 2 ispirato all'universo di Warhammer 40.000.

Le armi, Stratagemmi e armature in arrivo

Il Titolo di Guerra prende ispirazione dai Cadian Kasrkin, uno dei reggimenti d'élite dell'Astra Militarum, e rende omaggio agli Helldivers caduti durante la difesa del pianeta Chara nella Prima Guerra Galattica, con un nuovo set di armi, armature e cosmetici dal forte sapore Warhammer 40K.

Tra le armi principali troviamo il R/40‑K Hot‑Shot Marksman Rifle, un fucile di precisione letale a qualsiasi distanza, e la P/40‑K Bolt Pistol, un'arma da fianco potente e versatile. Sul fronte dei Stratagemmi arriva il 40‑K Meltagun, capace di vaporizzare acciaio e armature con un raggio termico a corto raggio, accompagnato dalla G/40‑K Meltamine, una mina a prossimità che sprigiona un'esplosione devastante.

Il Warbond introduce anche due nuove armature: la TG‑8 Sharpshooter e la TG‑122 Demo‑Trooper, una corazza pesante ricreata fedelmente per affrontare i campi di battaglia più ostili. Entrambe includono il perk "True Grit", che aumenta la maneggevolezza delle armi e la velocità di ricarica delle armi di supporto.

Non mancano infine cosmetici e titoli dedicati, tra cui le mantelline Camo Cloak e City Fighter's Resolve, il titolo Still Standing e il pattern Castellan's Green, pensati per completare l'estetica militare del Warbond. Il pacchetto sarà disponibile dal 12 agosto acquistandolo tramite i Crediti Super.