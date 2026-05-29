Helldivers 2 riceve l'aggiornamento 6.2.5 con DLSS e FSR per PC, PS5 e Xbox

Con un paio di giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Arrowhead Game Studios ha pubblicato l'atteso aggiornamento 6.2.5 di Helldivers 2, pensato per offrire un netto miglioramento delle prestazioni grazie all'introduzione dei moderni upscaler - tra cui DLSS e FSR - e a una serie di ottimizzazioni mirate alla stabilità generale.
La novità più rilevante riguarda proprio gli upscaler: su PC arrivano DLSS 4.5, FSR 3.1.5-4.0.3 e XeSS 3.0, mentre su PS5 e Xbox Series X|S viene aggiunto FSR 3.1.5. In teoria l'update avrebbe dovuto includere anche il PSSR 1.0 su PS5 Pro, ma le note ufficiali non lo menzionano.
Altre novità su PC e console
L'aggiornamento introduce inoltre il supporto al VRR su PS5 e PS5 Pro, aggiunge il Variable Rate Shading per i dispositivi compatibili e abilita il DRS su PC e PS5. Grazie a quest'ultimo, la risoluzione in modalità Performance sale a 1440p su Xbox Series X e PS5, e raggiunge lo stesso valore anche su PS5 in modalità Risparmio Energetico. Arrivano poi NVIDIA Reflex per le GPU NVIDIA e AMD Anti‑Lag 2 per le GPU AMD.
Sul fronte delle correzioni, è stato risolto un problema che impediva ai giocatori di arrampicarsi manualmente su piccoli ostacoli; sono stati migliorati rendering, prestazioni e qualità dell'immagine su tutte le piattaforme; e sono state aggiunte nuove opzioni di risoluzione. Migliora anche la gestione della VRAM su PC e le prestazioni dell'impostazione dedicata ai riflessi.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.