Helldivers 2 riceve l'aggiornamento 6.2.5 con DLSS e FSR per PC, PS5 e Xbox

La novità più rilevante riguarda proprio gli upscaler: su PC arrivano DLSS 4.5, FSR 3.1.5-4.0.3 e XeSS 3.0 , mentre su PS5 e Xbox Series X|S viene aggiunto FSR 3.1.5. In teoria l'update avrebbe dovuto includere anche il PSSR 1.0 su PS5 Pro , ma le note ufficiali non lo menzionano.

Con un paio di giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Arrowhead Game Studios ha pubblicato l'atteso aggiornamento 6.2.5 di Helldivers 2 , pensato per offrire un netto miglioramento delle prestazioni grazie all'introduzione dei moderni upscaler - tra cui DLSS e FSR - e a una serie di ottimizzazioni mirate alla stabilità generale.

Altre novità su PC e console

L'aggiornamento introduce inoltre il supporto al VRR su PS5 e PS5 Pro, aggiunge il Variable Rate Shading per i dispositivi compatibili e abilita il DRS su PC e PS5. Grazie a quest'ultimo, la risoluzione in modalità Performance sale a 1440p su Xbox Series X e PS5, e raggiunge lo stesso valore anche su PS5 in modalità Risparmio Energetico. Arrivano poi NVIDIA Reflex per le GPU NVIDIA e AMD Anti‑Lag 2 per le GPU AMD.

Sul fronte delle correzioni, è stato risolto un problema che impediva ai giocatori di arrampicarsi manualmente su piccoli ostacoli; sono stati migliorati rendering, prestazioni e qualità dell'immagine su tutte le piattaforme; e sono state aggiunte nuove opzioni di risoluzione. Migliora anche la gestione della VRAM su PC e le prestazioni dell'impostazione dedicata ai riflessi.