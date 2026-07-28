Xbox annuncia la line-up per la Gamescom 2026, ci sarà anche Fable

Come già annunciato, Gears of War: E-Day sarà giocabile per la prima volta grazie a una demo della campagna che fornirà agli utenti un assaggio di ciò che li aspetta il prossimo 6 ottobre in esclusiva su PC e Xbox Series X|S.

Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest

Xbox ha annunciato la line-up per la Gamescom 2026 , che a quanto pare include anche il tanto chiacchierato Fable : il titolo sviluppato da Playground Games sarà protagonista di una presentazione dal vivo che si preannuncia davvero interessante.

Fable, Minecraft Dungeons 2 e tutto il resto

Si è parlato di recente di come Fable abbia sforato il suo budget in maniera preoccupante per via dei lunghi tempi di sviluppo, ma come detto il gioco sarà presente alla Gamescom 2026 con una presentazione dal vivo in cui gli sviluppatori mostreranno il gameplay e le peculiarità del mondo di Albion.

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Fra le novità più importanti della line-up di Xbox ci sarà ovviamente Minecraft Dungeons 2, che potrà essere provato per la prima volta in cooperativa per scoprire le novità introdotte in questa entusiasmante esperienza action RPG rispetto al primo episodio.

Anche Stranger Than Heaven sarà giocabile per la prima volta, con una demo che ci introdurrà alle meccaniche dell'action adventure e consentirà di visitare tre delle cinque città che troveremo all'interno della versione completa del gioco.

Un'ultima anteprima sarà quella di Metro 2039, che ci catapulterà nuovamennte nelle atmosfere da incubo del mondo post-apocalittico della saga, in cui esplorazione, recupero delle risorse e sopravvienza sono elementi chiave.

In vista delle celebrazioni per i venticinque anni di Xbox, lo stand della Gamescom 2026 includerà anche tante altre esperienze, fra cui Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Microsoft Flight Simulator e numerosi altri titoli.

La lista comprende Alien Deathstorm, Alien: Isolation 2, Bad Magpie, The Blood of Dawnwalker, Castlevania: Belmont's Curse, Crowsworn, Genigods: Nezha, Resonance: A Plague Tale Legacy, Star Wars Zero Company, Terrible Lizards, Turok: Origins e Valor Mortis.

Tutti i contenuti di Xbox alla Gamescom verranno trasmessi in diretta a partire dalle 16.00 del 26 agosto fra interviste agli sviluppatori, ospiti speciali, nuove sequenze di gameplay, trailer e ulteriori annunci.