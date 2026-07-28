Il gameplay di The Sinking City 2 è stato mostrato in un video da dodici minuti

Frogwares ha pubblicato un video di gameplay di The Sinking City 2 contenente dodici minuti di sequenze in-game che ci forniscono un convincente assaggio del nuovo capitolo della serie survival horror, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 18 agosto.

La matrice lovecraftiana caratterizza fortemente anche questo sequel e lo si capisce fin dalle prime battute, per via delle atmosfere e della tensione che si respira durante le fasi esplorative, che ci porteranno a visitare una città colpita da una misteriosa piaga esattamente un secolo fa, negli anni Venti.

L'impianto del gioco sembra riprendere le meccaniche tipiche del genere, con il protagonista che si ritrova alle prese con enigmi, indizi, mappe da consultare, oggetti da raccogliere e, naturalmente, orde di mostruose creature da abbattere a colpi di arma da fuoco.

Come detto non manca ormai molto all'uscita di The Sinking City 2, che peraltro può essere provato grazie a una demo gratuita che vi permetterà di toccare con mano il nuovo titolo di Frogwares prima dell'acquisto.