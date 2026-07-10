The Sinking City 2 apre i preordini con un trailer inquietante e conferma il prezzo di lancio e requisiti PC

La software house ha inoltre confermato il prezzo della Standard Edition , fissato a 49,99 euro. Una cifra inferiore rispetto a quella adottata da molti altri esponenti del genere, che negli ultimi anni hanno debuttato sul mercato a 60 euro o più.

Frogwares ha aperto i preordini di The Sinking City 2 , il nuovo survival horror lovecraftiano in arrivo il 18 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Contestualmente, lo studio ucraino ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay e ha svelato i dettagli relativi alle varie edizioni del gioco e ai requisiti hardware della versione PC .

Preordini online

"Vedere i preordini andare online è per noi un traguardo quasi surreale", ha dichiarato Sergiy Oganesyan, Publishing Director di Frogwares. "Significa che il gioco è sostanzialmente arrivato al traguardo, e non è qualcosa che abbiamo sempre dato per scontato. The Sinking City 2 è il progetto più ambizioso che abbiamo mai realizzato, sviluppato in circostanze che la maggior parte degli studi non deve affrontare, da un team che lavora da remoto in tutta l'Ucraina e non solo."

Il dirigente ha inoltre spiegato che il team ha recentemente deciso di trasferire l'intero progetto a Unreal Engine 5.8, nonostante la vicinanza del lancio, ritenendo che i miglioramenti prestazionali giustificassero il lavoro aggiuntivo richiesto.

"La nostra politica sui prezzi segue la stessa filosofia", ha aggiunto Oganesyan. "Mentre molti survival horror vengono lanciati a 60 dollari o più, noi debutteremo a 49,99 euro perché vogliamo essere corretti e dare al maggior numero possibile di persone la possibilità di entrare ad Arkham insieme a noi."

Oltre all'edizione standard, saranno disponibili anche una Deluxe Edition da 54,99 euro e una Premium Edition da 59,99 euro. Tutte includeranno il pacchetto di armi bonus Chthonic Arsenal, mentre le versioni superiori aggiungeranno ulteriori contenuti digitali, tra cui costumi alternativi, risorse iniziali e una missione ambientata nella Holloway Manor. La Premium Edition offrirà inoltre l'accesso anticipato di 24 ore rispetto alla data di uscita ufficiale.

I contenuti delle varie edizioni di The Sinking City 2

Frogwares ha infine pubblicato anche i requisiti hardware della versione PC. Per la configurazione minima saranno necessari un processore Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una scheda video equivalente a una GeForce GTX 1070 o una Radeon RX 5700 con 8 GB di memoria video, con l'obiettivo di raggiungere i 30 fotogrammi al secondo in risoluzione 1080p con impostazioni basse.

La configurazione consigliata punta invece ai 60 fotogrammi al secondo in 1440p con dettagli bilanciati e richiederà un Intel Core i5-14600K oppure un AMD Ryzen 5 7600X, accompagnati da 32 GB di RAM e da una GeForce RTX 4070 Ti o una Radeon RX 7900 XT. In entrambi i casi saranno necessari Windows 11, il supporto alle DirectX 12 e almeno 70 GB di spazio libero su SSD.

Vediamo la tabella di riepilogo:

Requisiti minimi Requisiti consigliati Sistema operativo Windows 11 x64 Windows 11 x64 Processore Intel Core i7-8700K oppure AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i5-14600K oppure AMD Ryzen 5 7600X Memoria 16 GB di RAM 32 GB di RAM Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 oppure AMD Radeon RX 5700 con 8 GB di VRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti oppure AMD Radeon RX 7900 XT con 12 GB di VRAM DirectX Versione 12 Versione 12 Archiviazione 70 GB di spazio disponibile, SSD obbligatorio 70 GB di spazio disponibile, SSD obbligatorio Altre note Processore e sistema operativo a 64 bit richiesti.

Obiettivo: 1080p a 30 fps con preset grafico Basso.

Le specifiche indicate sono state valutate utilizzando TSR e tecnologie comparabili. Processore e sistema operativo a 64 bit richiesti.

Obiettivo: 1440p a 60 fps con preset grafico Bilanciato.

L'utilizzo di TSR e di tecnologie comparabili dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni.

Ambientato in una versione lovecraftiana degli Stati Uniti degli anni Venti, The Sinking City 2 porterà i giocatori nella città sommersa di Arkham nei panni dell'avventuriero dell'occulto Calvin Rafferty, impegnato a salvare la compagna Faye dopo il fallimento di un rituale onirico che l'ha intrappolata in un sonno misterioso. Durante l'esplorazione della città invasa dalle acque e da creature soprannaturali, i giocatori dovranno gestire risorse limitate, affrontare antichi abomini e approfondire le indagini per scoprire nuovi segreti e potenziamenti.