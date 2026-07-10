The Sinking City 2 apre i preordini con un trailer inquietante e conferma il prezzo di lancio e requisiti PC

Frogwares ha aperto i preordini di The Sinking City 2, il nuovo survival horror lovecraftiano in arrivo il 18 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Contestualmente, lo studio ucraino ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay e ha svelato i dettagli relativi alle varie edizioni del gioco e ai requisiti hardware della versione PC.
La software house ha inoltre confermato il prezzo della Standard Edition, fissato a 49,99 euro. Una cifra inferiore rispetto a quella adottata da molti altri esponenti del genere, che negli ultimi anni hanno debuttato sul mercato a 60 euro o più.
Preordini online
"Vedere i preordini andare online è per noi un traguardo quasi surreale", ha dichiarato Sergiy Oganesyan, Publishing Director di Frogwares. "Significa che il gioco è sostanzialmente arrivato al traguardo, e non è qualcosa che abbiamo sempre dato per scontato. The Sinking City 2 è il progetto più ambizioso che abbiamo mai realizzato, sviluppato in circostanze che la maggior parte degli studi non deve affrontare, da un team che lavora da remoto in tutta l'Ucraina e non solo."
Il dirigente ha inoltre spiegato che il team ha recentemente deciso di trasferire l'intero progetto a Unreal Engine 5.8, nonostante la vicinanza del lancio, ritenendo che i miglioramenti prestazionali giustificassero il lavoro aggiuntivo richiesto.
"La nostra politica sui prezzi segue la stessa filosofia", ha aggiunto Oganesyan. "Mentre molti survival horror vengono lanciati a 60 dollari o più, noi debutteremo a 49,99 euro perché vogliamo essere corretti e dare al maggior numero possibile di persone la possibilità di entrare ad Arkham insieme a noi."
Oltre all'edizione standard, saranno disponibili anche una Deluxe Edition da 54,99 euro e una Premium Edition da 59,99 euro. Tutte includeranno il pacchetto di armi bonus Chthonic Arsenal, mentre le versioni superiori aggiungeranno ulteriori contenuti digitali, tra cui costumi alternativi, risorse iniziali e una missione ambientata nella Holloway Manor. La Premium Edition offrirà inoltre l'accesso anticipato di 24 ore rispetto alla data di uscita ufficiale.
Frogwares ha infine pubblicato anche i requisiti hardware della versione PC. Per la configurazione minima saranno necessari un processore Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una scheda video equivalente a una GeForce GTX 1070 o una Radeon RX 5700 con 8 GB di memoria video, con l'obiettivo di raggiungere i 30 fotogrammi al secondo in risoluzione 1080p con impostazioni basse.
La configurazione consigliata punta invece ai 60 fotogrammi al secondo in 1440p con dettagli bilanciati e richiederà un Intel Core i5-14600K oppure un AMD Ryzen 5 7600X, accompagnati da 32 GB di RAM e da una GeForce RTX 4070 Ti o una Radeon RX 7900 XT. In entrambi i casi saranno necessari Windows 11, il supporto alle DirectX 12 e almeno 70 GB di spazio libero su SSD.
Vediamo la tabella di riepilogo:
|Requisiti minimi
|Requisiti consigliati
|Sistema operativo
|Windows 11 x64
|Windows 11 x64
|Processore
|Intel Core i7-8700K oppure AMD Ryzen 5 3600X
|Intel Core i5-14600K oppure AMD Ryzen 5 7600X
|Memoria
|16 GB di RAM
|32 GB di RAM
|Scheda video
|NVIDIA GeForce GTX 1070 oppure AMD Radeon RX 5700 con 8 GB di VRAM
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti oppure AMD Radeon RX 7900 XT con 12 GB di VRAM
|DirectX
|Versione 12
|Versione 12
|Archiviazione
|70 GB di spazio disponibile, SSD obbligatorio
|70 GB di spazio disponibile, SSD obbligatorio
|Altre note
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Processore e sistema operativo a 64 bit richiesti.
Obiettivo: 1080p a 30 fps con preset grafico Basso.
Le specifiche indicate sono state valutate utilizzando TSR e tecnologie comparabili.
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Processore e sistema operativo a 64 bit richiesti.
Obiettivo: 1440p a 60 fps con preset grafico Bilanciato.
L'utilizzo di TSR e di tecnologie comparabili dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni.
Ambientato in una versione lovecraftiana degli Stati Uniti degli anni Venti, The Sinking City 2 porterà i giocatori nella città sommersa di Arkham nei panni dell'avventuriero dell'occulto Calvin Rafferty, impegnato a salvare la compagna Faye dopo il fallimento di un rituale onirico che l'ha intrappolata in un sonno misterioso. Durante l'esplorazione della città invasa dalle acque e da creature soprannaturali, i giocatori dovranno gestire risorse limitate, affrontare antichi abomini e approfondire le indagini per scoprire nuovi segreti e potenziamenti.