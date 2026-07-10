The Guild: Europa 1410 slitta di alcune settimane per integrare i feedback della demo

Secondo il team, il titolo è riuscito a distinguersi tra oltre 4.000 demo presenti all'evento, raggiungendo il 25° posto tra quelle più giocate e attirando decine di migliaia di giocatori interessati a costruire attività commerciali medievali e dinastie destinate a durare per generazioni.

Gli sviluppatori di The Guild: Europa 1410 hanno annunciato il rinvio dell'uscita in Accesso Anticipato dal 16 luglio a settembre 2026, in data ancora da destinarsi. La decisione è arrivata dopo l'analisi dei dati e dei feedback raccolti grazie alla demo distribuita durante lo Steam Next Fest.

Ci rivediamo in autunno

Gli sviluppatori hanno sottolineato anche l'importanza dei commenti ricevuti dalla comunità, definiti dettagliati e preziosi per comprendere meglio le aspettative dei giocatori in vista del lancio dell'Accesso Anticipato. Proprio sulla base di queste informazioni è stata presa la decisione di concedersi più tempo per rifinire il progetto.

Il rinvio permetterà inoltre di includere fin dal debutto alcuni contenuti che inizialmente erano previsti per il primo aggiornamento post-lancio di settembre, insieme a ulteriori aggiunte non ancora annunciate.

Tra le novità previste per la nuova versione figurano una mappa inedita pensata come area tutorial, miglioramenti all'interfaccia per rendere l'esperienza più omogenea e immersiva, oltre a nuove opzioni di automazione dedicate alle attività commerciali. Il team introdurrà anche animazioni aggiuntive per rappresentare meglio il lavoro degli abitanti e degli artigiani nelle città, oltre al supporto per diverse lingue, in alcuni casi limitato ai testi e in altri comprensivo anche del doppiaggio.

Gli autori hanno precisato che il cambiamento di programma non modifica la tabella di marcia di The Guild: Europa 1410. Il multiplayer, nuove mappe e professioni, insieme a sistemi economici, politici e dinastici più approfonditi, continueranno infatti ad arrivare dopo il lancio dell'Accesso Anticipato.

Nel messaggio rivolto alla comunità, il team ha ringraziato nuovamente i giocatori per il supporto e la pazienza dimostrata durante lo sviluppo: "Vorremmo ringraziare ancora una volta tutti i giocatori per aver preso parte a questo percorso: non vediamo l'ora di iniziare insieme la nostra eredità a settembre".