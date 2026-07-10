Il Garante della Privacy multa Character.AI per violazioni nella protezione dei dati e dei minori

Tra gli aspetti contestati figurano carenze nelle informazioni fornite agli utenti riguardo al trattamento dei dati , oltre alla predisposizione tardiva della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e alla nomina non tempestiva del rappresentante dell'azienda nell'Unione Europea.

L'indagine è stata avviata d'ufficio dall'Autorità, che nel corso degli accertamenti ha individuato diverse irregolarità relative alla normativa sulla protezione dei dati personali .

Il Garante per la protezione dei dati personali ha concluso un'istruttoria nei confronti di Character Technologies Inc., società statunitense responsabile della piattaforma Character.AI, applicando una sanzione amministrativa pari a 158 mila euro . Il servizio consente agli utenti di creare e dialogare con personaggi virtuali generati dall'IA ed è accessibile anche a utenti minorenni .

Il Garante della Privacy imputa a Character.AI delle mancanze nei confronti della tutela dei minori

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle misure previste per la tutela degli utenti più giovani. Secondo il Garante, sono emerse criticità nei sistemi utilizzati per verificare l'età degli iscritti e nelle garanzie offerte ai minorenni che accedono al servizio.

L'Autorità ha evidenziato come l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa all'interno di una piattaforma di intrattenimento accessibile anche ai minori richieda specifiche precauzioni. Pur riconoscendo che durante l'istruttoria la società abbia già introdotto alcuni interventi correttivi, il Garante ha ritenuto necessario imporre ulteriori obblighi.