Galaxy Tab S12 è realtà: Samsung annuncia il lancio della nuova generazione di tablet premium

Per sostenere i risultati economici, l'azienda punta a mantenere elevate le vendite della serie Galaxy S26 e, allo stesso tempo, a garantire il successo dei principali prodotti premium previsti entro la fine dell'anno. Tra questi figurano la nuova generazione di smartphone pieghevoli, la serie Galaxy Tab S12 e il nuovo Galaxy Watch Ultra 2 .

Samsung ha confermato ufficialmente l'arrivo della nuova serie Galaxy Tab S12 . L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza dedicata ai risultati finanziari del terzo trimestre , durante la quale un dirigente dell'azienda ha confermato che la nuova famiglia di tablet premium debutterà nella seconda metà del 2026 .

Anche la precedente famiglia Galaxy Tab S11 era stata presentata circa un anno fa , introducendo hardware particolarmente potente e numerose funzionalità software dedicate alla produttività e all'intrattenimento.

Samsung Galaxy Tab S12: fra indiscrezioni e progetti futuri

Negli ultimi giorni erano già emerse diverse indiscrezioni sui Galaxy Tab S12. Si trattava di elementi che avevano lasciato intuire un annuncio ormai imminente. Le dichiarazioni di Samsung confermano quindi che il progetto è ormai prossimo al debutto. La seconda metà del 2026 sarà particolarmente ricca di novità per il produttore sudcoreano.

Samsung Galaxy Tab S11

Oltre ai nuovi tablet, l'azienda prevede infatti il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, del già citato Galaxy Watch Ultra 2 e degli attesi occhiali basati sulla piattaforma Android XR, il cui arrivo è previsto durante l'autunno. Che cosa ne pensate? Siete degli utilizzatori dei tablet Samsung?