In questa guida andremo a scoprire quali sono le migliori offerte per questo "Back to School 2026": adatte sia per studenti di scuola sia per universitari.

Pronto a tornare fra i banchi? Sei alla ricerca di dispositivi e accessori che rendano questo rientro meno difficoltoso e più smart? In questa nostra guida troverai una selezione delle migliori offerte Back to School, pensate per affrontare il nuovo anno scolastico con tutto il necessario, risparmiando sull'acquisto dei prodotti più utili. Le proposte vengono selezionate e aggiornate regolarmente, così da permetterti di individuare più facilmente promozioni e occasioni interessanti. Tra le principali categorie puoi trovare notebook, tablet, monitor, cuffie e accessori per lo studio e per la vita da studente, sia a scuola che all'università. La selezione comprende sia dispositivi per lo studio e la produttività sia accessori utili per organizzare al meglio le attività quotidiane. Le offerte possono cambiare nel tempo in base alla disponibilità e alle promozioni dei rivenditori: per questo la pagina viene costantemente monitorata e aggiornata.

Offerte notebook Back to School Di notebook adatti all'attività studentesca ce ne sono svariati e ognuno con delle caratteristiche interessanti: di seguito andremo ad evidenziare quelli che, secondo noi, si sposano al meglio con determinate esigenze. MacBook Neo - tra i più interessanti dell'anno Il MacBook Neo è un notebook compatto e leggero di Apple, pensato per offrire un'esperienza macOS completa in un formato accessibile dal punto di vista economico e versatile. Grazie al chip Apple A18 Pro, combina prestazioni efficienti, autonomia elevata ad un design moderno e adatto a qualsiasi contesto, dalla scuola all'università. Perché conviene : esperienza macOS a prezzo accessibile dimensioni e peso perfetti per la mobilità prestazioni e autonomia ben ottimizzate.

: Da considerare : chi non è "abituato" a macOS potrebbe trovarsi spaesato.

: Ideale per gli studenti sempre in movimento, ottimo rapporto qualità-prezzo: attualmente a 799€ nella versione da 256GB. Acquistalo tramite questo link. ASUS Vivobook Go 15 - un prezzo molto competitivo L'ASUS Vivobook Go 15 è un notebook da 15,6" con display Full HD IPS antiriflesso, AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, pensato per studio, lavoro e attività quotidiane. Con Windows 11 Home, peso di circa 1,63 kg e design compatto, offre una soluzione pratica per chi cerca un portatile versatile e facilmente trasportabile. Perché conviene : peso e design adatti alla mobilità connettività avanzata e WiFi 6E apertura schermo a 180°.

: Da considerare : pannello IPS.

: Si tratta di un notebook con un prezzo accessibile e ideale per studenti anche delle scuole superiori che non necessitano di una potenza elavata ma di un buon equilibrio. Acquistalo a 469€ direttamente tramite questo link. MacBook Pro" con chip M5 - un vero top di gamma Il MacBook Pro con chip M5 integra un display Liquid Retina XDR da 14,2", 16 GB di memoria unificata e 1TB di SSD, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto. Supporta Wi-Fi 7 e sfrutta il chip M5 per gestire con efficienza studio, lavoro, produttività e applicazioni basate sull'IA. Perché conviene : display di qualità elevatissima prestazioni da top di gamma...

: Da considerare ...così come il prezzo bisogna "abituarsi" all'ecosistema macOS.

Un reale top di gamma, perfetto per chi ricerca una maggiore efficienza nell'utilizzo di applicazioni e programmi più impegnativi. Il prezzo è di fascia premium, attualmente è disponibile su Amazon a 1.899€ con uno sconto del 16%.. Acquistalo direttamente tramite questo link, disponibile anche il pagamento a rate.

Offerte tablet e iPad per scuola e università I tablet rappresentano, sicuramente, delle alternative più "comode" e per alcuni aspetti più funzionali rispetto ai classici notebook. Andiamo a scoprire i più interessanti per questo Back to School 2026. Honor MagicPad3 - difficile trovare di meglio a queste cifre Si tratta di un tablet Android dotato di un display da 13,3" con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria da 12.450 mAh è uno dei punti di forza di questo device alimentato a sua volta dal processore Snapdragon 8 Gen 3. Perché conviene : ottima autonomia e prestazioni ben ottimizzate grande capacità di memoria molto versatile.

: Da considerare : pannello LCD fotocamera anteriore da soli 9 MP.

: Honor Magicpad3 è un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo nel panorama dei device Android, perfetto per chi cerca delle prestazioni ben bilanciate ad un prezzo accessibile e competitivo. Attualmente a 479€ su Amazon, acquistalo direttamente tramite questo link. iPad Air Pro (M5) - il top di gamma è in offerta L'iPad Pro 11" con chip M5 di Apple offre prestazioni elevate grazie al processore Apple di nuova generazione, abbinato a 256 GB di spazio di archiviazione e connettività Wi-Fi 7. Il display Ultra Retina XDR da 11" e il design sottile lo rendono adatto a produttività, creatività, intrattenimento e utilizzo professionale. Perché conviene : prestazioni da top di gamma display tra i migliori sul mercato grande disponibilità di app e programmi per studio e creatività.

: Da considerare : prezzo elevato ecosistema iPadOS a cui "abituarsi".

: Se cerchi un top di gamma della categoria, questo iPad fa assolutamente per te: perfetto sia per studenti delle superiori e sia per universitari ma anche per professionisti. Attualmente in promo con sconto del 9% a 1.199,00€. Acquistabile anche a rate tramite questo link.

Offerte monitor per studio e lavoro Avere un buon monitor che non affatichi gli occhi è fondamentale per studiare e portare avanti i propri progetti in delle lunghe sessioni. Ecco, dunque, due monitor, due pannelli che consigliamo per questo Back to School 2026. Monitor Dell da 24" - non solo gaming Il Dell SE2426HG è un monitor da 24" che nasce come soluzione da gaming con risoluzione Full HD, pannello Fast IPS e refresh rate di 240 Hz, pensato per offrire immagini fluide e tempi di risposta rapidi; supporta AMD FreeSync Premium. Perché sceglierlo : dimensioni adatte ad ogni scrivania e postazione prestazioni bilanciate in ogni aspetto prezzo competitivo.

: Da considerare : pannello IPS.

: Nonostante nasca come soluzione da gaming, questo monitor può essere un'ottima soluzione a prezzo budget anche per studenti e professionisti. Attualmente in sconto del 5%, costo finale di 109€. Acquistalo tramite questo link. Monitor Samsung S36GD - addio affaticamento degli occhi Questo pannello Samsung fa parte della linea Essential e si presenza con una risoluzione FullHD, 27" e tecnologia Eye Saver Mode. Ha un tempo di risposta da 4ms e un refresh rate da 100Hz, elementi che non lo rendono adatto ad un utilizzo gaming. Il prezzo è molto competitivo. Perché sceglierlo : Eye Saver Mode e Flicker Free risoluzione Full HD.

: Da considerare : il design curvo potrebbe non essere gradito a tutti pannello LCD.

: Questo pannello risulta essere interessante al prezzo di 119,90€ su Amazon, seppur con qualche limite come il pannello LCD e la fluidità ridotta. Acquistalo tramite questo link.

Offerte mouse, tastiere e accessori per PC Se vuoi rinnovare la tua suite di periferiche per il PC sei nel posto giusto. In questa sezione andiamo a scoprire quegli accessori fondamentali e necessari per studiare e lavorare al computer, tutti con focus su comfort e produttività. Mouse Logitech MX Master 4 - ergonomia è la parola chiave Questo mouse presenta un design ergonomico pensato per lavorare e studiare comodamente a lungo, con scorrimento ultraveloce e clic molto silenziosi. Il prezzo lo rende un prodotto di fascia medio-alta. Perché sceglierlo : design ergonomico molto silenzioso preciso ma, al contempo, molto veloce nello scorrimento.

: Da considerare : prezzo elevato.

: Questo mouse si rivolge ad utenti che ricercano un prodotto premium per via del suo prezzo, a sua volta, però, giustificato da una serie di funzioni adatte ad un utilizzo prolungato. Attualmente costa 129,97€ (anche a rate) su Amazon. Acquistalo tramite questo link. Tastiera Ergo K860 - scrivi e digita a lungo senza affaticarti Tastiera wireless dalla forma ergonomica, progettata per offrire una digitazione più comoda e naturale. Perché sceglierla : design curvo che mantiene mani e polsi in una posizione naturale poggiapolsi in memory-foam

: Da considerare : prezzo medio-alto realizzata in plastica.

: Questa tastiera risulta essere una soluzione che si focalizza sul comfort e sull'accessibilità ad un prezzo, però, medio-alto. Costa attualmente 109,99€ grazie allo sconto dell'8%. Acquistala tramite questo link. Creative T100 - musica e podcast durante studio e lavoro Le casse Creative T100 sono pensati per accompagnarti durante lo studio o il lavoro con musica, podcast ecc... con un'ottima qualità audio e un design semplice. Perché sceglierle : design non ingombrante ottima qualità audio presenza del telecomando.

: Da considerare: prezzo di fascia medio-alta.

Queste casse offrono la giusta qualità audio e il giusto design per ogni scrivania e sessione di studio/lavoro ad un prezzo, però, non indifferente. Attualmente in sconto dell'23% per un costo finale di 77,09€. Acquistale tramite questo link.

Offerte cuffie e auricolari Sia per viaggiare, sia per isolarsi e sia per concentrarsi; avere a disposizione un paio di buone cuffie e/o auricolari per il rientro fra i banchi è di fondamentale utilità. Andiamo a scoprire due modelli, un modello on-ear e un paio di auricolari che potranno accompagnarvi durante il nuovo anno scolastico/universitario. Nothing Headphone (a) - qualità e stile Le Nothing Headphone (a) sono cuffie che si contraddistinguono per il loro design unico che accompagna una qualità audio non indifferente. Il prezzo le rende un prodotto di fascia media. Perché sceglierle : cancellazione attiva del rumore audio Hi-Res e autonomia elevata design geek...

: Da considerare ...che potrebbe non piacere a tutti.

Le Nothing Headphone (a) sono cuffie che presentano delle caratteristiche molto equilibrate e che spiccano per un design geek che ad alcuni utenti potrebbe non piacere. Costano 129,00€ grazie allo sconto del 19%. Sony WF-C710NSA - piccoli ma potenti Questi auricolari true wireless offrono un'ottima cancellazione del rumore, la modalità Suono ambiente e la connessione a due dispositivi contemporaneamente. Il "pacchetto" è proposto ad un prezzo di fascia media, attualmente, però, in sconto. Perché sceglierli : cancellazione del rumore migliorata e "Suono ambiente" equalizzatore personalizzabile tramite app design minimal

: Da considerare : autonomia migliorabile.

: A queste cifre, considerando l'attuale sconto del 42% e il costo di 69,99€ è davvero difficile trovare un prodotto migliore nonostante qualche miglioria effettuabile sull'autonomia. Acquistali tramite questo link.

Offerte stampanti per lo studio Stampare materiale, per studenti delle scuole superiori e per l'università, è un'attività all'ordine del giorno ed è utile avere a disposizione un device funzionale, non ingombrante e rapido. Epson EcoTank ET-2862 - compatta e multifunzione La Epson EcoTank ET-2862 è una multifunzione compatta, con stampa fino a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 5 a colori, adatta a documenti e materiali per lo studio. Offre una buona qualità di stampa, con risoluzione fino a 5.760 × 1.440 dpi. Il prezzo si rivolge ad un target di fascia medio-alta. Perché sceglierla : dimensioni compatte ottima risoluzione rapidità di stampa

: Da considerare : prezzo medio-alto.

: Se sei alla ricerca di una stampante facilmente trasportabile e che può essere posizionata anche in scrivanie dalle dimensioni ridotte, questa Epson EcoTank fa al caso tuo, nonostante un prezzo elevato. Attualmente costa 209,08€ (anche a rate). Canon PIXMA TR4755i La Canon PIXMA TR4755i è una stampante multifunzione compatta che permette di stampare, scansionare, copiare e inviare fax. Supporta la stampa fronte/retro automatica e la connettività wireless. Perché sceglierla : risoluzione di 4800 x 1200 dpi multifunzione

: Da considerare : dimensioni più grandi del modello precedente velocità di stampa inferiore al modello precedente.

: Attualmente questa stampante viene venduta a 49,90€ grazie allo sconto del 41%. A queste cifre le sue caratteristiche sono interessanti, qualora dovesse scadere lo sconto il consiglio è quello di valutare altri modelli. Acquistala ora in promo tramite questo link.

Come selezioniamo le offerte Back to School Il periodo del Back to School rappresenta un buon momento per acquistare prodotti utili per affrontare il nuovo anno scolastico o universitario, ma orientarsi tra centinaia di promozioni non è sempre semplice. Un prezzo ribassato, infatti, non significa necessariamente che un prodotto rappresenti una buona occasione. Per questo motivo, nella selezione delle offerte prendiamo in considerazione diversi aspetti. La selezione tiene conto delle principali esigenze di studenti e famiglie. Il prezzo deve risultare comunque accessibile o comunque un buon compromesso con quella che è la qualità del prodotto. Qualità che, a sua volta, deve essere realmente utile alla finalità: per studio e lavoro non sono necessarie caratteristiche adatte ad altri utilizzi, il nostro focus è stato quello di ricercare dispositivi che non affatichino la vista, che risultino ergonomici e comodi da utilizzare sia durante le ore di studio, sia durante i viaggi verso scuola o università. Allo stesso tempo, però, non bisogna farsi ingannare dai costi bassi e dalle alte percentuali di sconto che rischierebbero di far acquistare dei device di scarsa qualità o che potrebbero non durare per tutto l'anno scolastico/universitario.