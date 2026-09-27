Activision e Bethesda stanno in pratica comprando Xbox e diventando i nuovi capi, per un esperto

Joost van Dreunen , professore alla NYU Stern ed fondatore di SuperData Research, ha pubblicato un nuovo articolo nella propria newsletter - SuperJoost Playlist - e ha descritto l'acquisizione di Activision e Bethesda come una "acquisizione al contrario al rallentatore", in cui gli editori per cui Microsoft ha pagato 76,5 miliardi di dollari si rivelano essere le divisioni meglio attrezzate per gestire gli studi e le IP creati dalla stessa Microsoft .

La spiegazione di Van Dreunen

La conclusione di Van Dreunen è che le acquisizioni di Microsoft riguardassero meno le IP e più il talento manageriale. La sua stessa analisi dei ricavi ne mostra l'effetto.

Le grandi acquisizioni di Xbox sono avvenute sotto Phil Spencer

Le entrate dei software first-party di Xbox sono rimaste al di sotto dei 2 miliardi di dollari all'anno fino al 2019, per poi impennarsi dopo l'accordo con Activision Blizzard fino a 13,7 miliardi di dollari nel 2025, superando i ricavi third-party all'interno di un totale di circa 22 miliardi di dollari. I franchise acquisiti non sono più solo una parte del business first-party di Xbox; ora ne costituiscono effettivamente la colonna portante.

Quando una quota così consistente delle entrate proviene dalle IP acquisite, è inevitabile che gli investimenti, i talenti e l'autorità organizzativa seguano la stessa direzione. Obsidian ne è l'esempio più lampante: lo studio dietro Fallout: New Vegas sta realizzando un nuovo capitolo di Fallout e ora risponde direttamente a Bethesda, proprietaria dell'IP. Gli stessi studi di Xbox sono sempre più organizzati attorno ai franchise acquistati, piuttosto che a quelli creati internamente.

In altre parole, Activision e Bethesda hanno sempre più potere all'interno di Xbox e si può considerare il tutto come una "acquisizione al contrario".

Ecco infine la nuova organizzazione degli studi Xbox, Bethesda e Activision spiegata in un'immagine.