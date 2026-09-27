L'editore di Manor Lords non teme la concorrenza di GTA 6 e lancerà un gioco lo stesso giorno

Il 19 novembre sarà una giornata particolare per le uscite videoludiche a causa del lancio di GTA 6 , ma Hooded Horse non sembra preoccupato dalle possibili ripercussioni sui propri nuovi titoli. L'editore di Manor Lords ha infatti confermato che Blacksmith Master , gestionale ambientato in un mondo medievale, lascerà l'Accesso Anticipato proprio quel giorno, raggiungendo la versione 1.0 su Steam.

Scelta rischiosa?

La scelta potrebbe sembrare rischiosa considerando l'enorme attenzione per il gioco di Rockstar Games, tanto che diversi sviluppatori e publisher hanno già spostato le proprie produzioni per evitare di competere direttamente con GTA 6. Per Hooded Horse, però, il confronto riguarda principalmente produzioni molto diverse tra loro.

Tim Bender, CEO dell'azienda, ha spiegato la decisione con una battuta: "Non siamo preoccupati che GTA esca lo stesso giorno? In realtà è una strategia: le persone che cercano una versione PC per rubare auto e sparare ai nemici scopriranno invece che vogliono controllare piccoli uomini che battono ferri di cavallo".

Bender ha poi chiarito che, al di là dell'ironia, il publisher non considera GTA 6 una minaccia concreta per il lancio di Blacksmith Master: "Scherzi a parte, GTA non avrà assolutamente alcun effetto sull'uscita di Blacksmith Master. Nessun problema. Gli sviluppatori indipendenti si preoccupano troppo di lanciare i propri giochi vicino a questo o quel titolo importante. Certo, non lanciate il vostro action adventure AAA pensato principalmente per le console il 19 novembre, ma per il resto non c'è motivo di preoccuparsi".

Evidentemente Hooded Horse fa riferimento al fatto che il mercato non sia fatto solo da action open world per PS5 e Xbox Series X e S, ma anche da titoli molto differenti pensati per altri giocatori su altre piattaforme, che sicuramente non si faranno frenare dal titolo di Rockstar. Sarà il mercato a stabilire se questa valutazione si rivelerà corretta, quando Blacksmith Master arriverà alla versione 1.0 il prossimo 19 novembre.