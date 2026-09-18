Un esperto spiega perché compagnie giapponesi come Nintendo e Capcom sono più sane di quelle occidentali

Amir Satvat gestisce l'ASGC Games Industry Layoffs Tracker dal 2022 e ha analizzato i numeri dei licenziamenti tramite fonti ufficiali e fonti interne alle compagnie.

Secondo le sue proiezioni, dal 2022 al 2026 sono stati licenziati 57.628 sviluppatori, ma un numero quasi uguale è stato assunto nello stesso periodo, con una crescita modesta di poche migliaia di dipendenti. Il vero punto della questione è il dove: il 96% dei licenziamenti è avvenuto tra il Nord America e l'Europa.

L'industria videoludica giapponese è molto più sana, invece. Satvat, parlando con Edge, ha spiegato i motivi.