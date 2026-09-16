Masahiro Sakurai non ha trovato un successore e ha deciso di abbandonare il Game Designers Award

C'è però stata un po' di tristezza in mezzo alle vittorie, perché Masahiro Sakurai - creatore di Kirby e Super Smash Bros. - ha dichiarato che il premio Game Designers Award non tornerà il prossimo anno.

Il 14 settembre ha avuto luogo la Game of the Year Division dei Japan Game Awards , tramite la quale sono stati celebrati i giochi più interessanti nel mondo dello sviluppo giapponese.

Le parole di Sakurai

Il Game Designers Award è stato creato nel 2010 e serve per premiare la creatività e l'originalità. I giochi nominati devono "incorporare nuove idee che rappresentano un netto distacco dalle opere esistenti" ed essere in grado di "espandere i videogiochi presentando nuovi modi per godersi e giocare il videogioco".

Inoltre, il premio viene assegnato a videogiochi che sono stati in grado di raggiungere tante persone, anche coloro che di norma non giocano ai videogiochi attivamente. Quest'anno il vincitore è Word Game, un progetto indipendente di Team9. Si tratta di un gioco basato su testo con caratteri del cinese tradizionale, ma che è poi stato tradotto in giapponese, sorprendendo i membri della giuria (compresi Hideki Kamiya, Yoko Taro, Toby Fox e non solo).

Purtroppo sarà l'ultimo gioco a ricevere questo premio poiché Sakurai non ha trovato una persona che lo sostituisca per la selezione dei giochi più promettenti in questa categoria. Secondo quanto riportato da un traduttore in tempo reale dal giapponese all'inglese, Sakurai ha dichiarato: "Sono trascorsi 16 anni da quando abbiamo istituito [questo premio]. Questo è l'ultimo anno in cui lo assegneremo, e il motivo è che non c'è nessuno in grado di sostituirmi."

"È l'unica ragione. Affinché questo riconoscimento continui a essere davvero convincente e a svolgere il proprio ruolo, deve essere conferito da qualcuno che sia un director, da qualcuno che abbia ideato titoli innovativi capaci di rivoluzionare il gameplay. Ho cercato a lungo e ho provato a trovare qualcuno che prendesse il mio posto. Ho persino tenuto delle presentazioni per cercare un candidato, ho cercato per un paio d'anni, ma nessuno si è fatto avanti per sostituirmi. Ci sono molti altri giudici, ma nessuno di loro è stato in grado di raccogliere questo testimone."

"Lo sviluppo di videogiochi è sempre un esperimento, ma bisogna continuare a insistere. È un processo costantemente molto difficile. [...] Sebbene il Grand Award sia sempre così popolare, penso che questo premio mostri un lato diverso dei videogiochi. Sfortunatamente, l'innovazione non si traduce sempre in redditività. Non ci sono molte persone disposte a provare ogni volta la versione più recente di una bevanda stravagante: di solito si preferisce ciò a cui si è abituati."

"È sempre difficile far sì che questo tipo di innovazione e creatività venga riconosciuto, ma se l'industria perdesse la creatività e l'innovazione, credo che il settore nel suo complesso finirebbe per morire lentamente. Abbiamo sempre bisogno di nuove scoperte e innovazioni per mantenere l'industria vitale e attiva."

Un secondo traduttore ha inoltre evidenziato come Sakurai abbia espresso la speranza che i giocatori "continuino a essere interessati ai giochi creativi anche dopo la scomparsa di questo premio."

Ricordiamo infine che Super Smash Bros. Ultimate è stato aggiornato dopo molto tempo.