1

Il co-fondatore di Rockstar Games sta per presentare due giochi dal suo nuovo team

Dan Houser e il suo team Absurd Ventures stanno per presentare due giochi attualmente in sviluppo presso lo studio: vediamo dunque di cosa si tratta, in attesa dell'annuncio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/10/2026
Un'immagine di Absurdaverse

Dan Houser è stato una figura fondamentale nella storia di GTA e del suo team, essendo uno dei fondatori di Rockstar Games e uno dei creatori della serie, dunque è particolarmente interessante sapere che il personaggio in questione sta per presentare due nuovi giochi provenienti dalla sua nuova compagnia, Absurd Ventures.

Il team Absurd Ventures è stato fondato nel 2021, poco dopo l'uscita di scena di Houser da Rockstar Games, legata pare anche ad alcuni disaccordi con il fratello Sam Houser, altro fondatore dello studio di GTA. Da allora non si è saputo molto dei lavori in corso presso la compagnia, finora.

L'idea iniziale era di produrre titoli in grado di espandersi in produzioni trans-media, dunque con un respiro più ampio rispetto al solo ambito videoludico, e qualcosa di più concreto dovrebbe emergere fra poco.

Due giochi alquanto differenti tra loro

In una recente intervista pubblicata da Variety, Dan Houser ha riferito qualcosa di questi primi due progetti che stanno prendendo forma nella sua nuova compagnia, le cui intenzioni sono quelle di diventare una sorta di "impero multimediale".

Dan Houser
Dan Houser

Uno di questi viene definito come una "commedia open world" e dovrebbe essere presentato più nel dettaglio nei prossimi mesi. Sembra essere un gioco molto improntato sulla narrazione e sui personaggi, con una certa tendenza all'umorismo, o comunque a un racconto leggero e divertente.

Sam Houser e Dan Houser sempre più ricchi anche senza GTA 6 Sam Houser e Dan Houser sempre più ricchi anche senza GTA 6

L'altro progetto tende invece alla fantascienza con ambientazione distopica, a quanto pare: parla dello sviluppo di un videogioco che, evidentemente, "è andato molto male", legato anche a un'intelligenza artificiale diventate senziente e fuori controllo.

Questo è tutto quello che sappiamo al momento, ma se non altro c'è la conferma che Absurd Ventures esiste ancora e sta effettivamente sviluppando qualcosa sul fronte videoludico, in attesa di capirci qualcosa di più.

#Software House #Sviluppatori
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il co-fondatore di Rockstar Games sta per presentare due giochi dal suo nuovo team