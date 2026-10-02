Il co-fondatore di Rockstar Games sta per presentare due giochi dal suo nuovo team

L'idea iniziale era di produrre titoli in grado di espandersi in produzioni trans-media, dunque con un respiro più ampio rispetto al solo ambito videoludico, e qualcosa di più concreto dovrebbe emergere fra poco.

Il team Absurd Ventures è stato fondato nel 2021, poco dopo l'uscita di scena di Houser da Rockstar Games , legata pare anche ad alcuni disaccordi con il fratello Sam Houser, altro fondatore dello studio di GTA. Da allora non si è saputo molto dei lavori in corso presso la compagnia, finora.

Dan Houser è stato una figura fondamentale nella storia di GTA e del suo team, essendo uno dei fondatori di Rockstar Games e uno dei creatori della serie, dunque è particolarmente interessante sapere che il personaggio in questione sta per presentare due nuovi giochi provenienti dalla sua nuova compagnia, Absurd Ventures .

Due giochi alquanto differenti tra loro

In una recente intervista pubblicata da Variety, Dan Houser ha riferito qualcosa di questi primi due progetti che stanno prendendo forma nella sua nuova compagnia, le cui intenzioni sono quelle di diventare una sorta di "impero multimediale".

Dan Houser

Uno di questi viene definito come una "commedia open world" e dovrebbe essere presentato più nel dettaglio nei prossimi mesi. Sembra essere un gioco molto improntato sulla narrazione e sui personaggi, con una certa tendenza all'umorismo, o comunque a un racconto leggero e divertente.

L'altro progetto tende invece alla fantascienza con ambientazione distopica, a quanto pare: parla dello sviluppo di un videogioco che, evidentemente, "è andato molto male", legato anche a un'intelligenza artificiale diventate senziente e fuori controllo.

Questo è tutto quello che sappiamo al momento, ma se non altro c'è la conferma che Absurd Ventures esiste ancora e sta effettivamente sviluppando qualcosa sul fronte videoludico, in attesa di capirci qualcosa di più.