GTA 6 si mostra in nuove immagini, dedicate soprattutto a Lucia e Jason

Il fatto che GTA 6 sia una sorta di vero e proprio fenomeno di cultura popolare emerge anche dal fatto che articoli e materiali dedicati vengono fuori anche da testate che, solitamente, ben poco hanno a che fare con i videogiochi: in questo caso vediamo per esempio nuove immagini del gioco Rockstar Games provenienti da Love Magazine e incentrate soprattutto su Lucia e Jason, i protagonisti.

In effetti, il fatto che il gioco abbia per protagonista una coppia è una questione totalmente nuova nel mondo di Grand Theft Auto, e innesca delle caratteristiche peculiari, visto il rapporto affettivo e romantico che può instaurarsi (oppure no) tra i due, cosa che apre la porta ad approfondimenti piuttosto inediti per la serie.

La nuove immagini si concentrano dunque in gran parte su questa coppia in grado di mischiare la criminalità con i sentimenti, mostrandoci i due protagonisti in diverse situazioni e in uno stile piuttosto consono a una rivista che tratta anche di moda e tendenze.