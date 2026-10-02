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GTA 6 si mostra in nuove immagini, dedicate soprattutto a Lucia e Jason

Vediamo alcune nuove immagini inedite di GTA 6, incentrate soprattutto sulla coppia di protagonisti e in grado di mostrare anche le possibilità di personalizzazione dell'aspetto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/10/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Il fatto che GTA 6 sia una sorta di vero e proprio fenomeno di cultura popolare emerge anche dal fatto che articoli e materiali dedicati vengono fuori anche da testate che, solitamente, ben poco hanno a che fare con i videogiochi: in questo caso vediamo per esempio nuove immagini del gioco Rockstar Games provenienti da Love Magazine e incentrate soprattutto su Lucia e Jason, i protagonisti.

In effetti, il fatto che il gioco abbia per protagonista una coppia è una questione totalmente nuova nel mondo di Grand Theft Auto, e innesca delle caratteristiche peculiari, visto il rapporto affettivo e romantico che può instaurarsi (oppure no) tra i due, cosa che apre la porta ad approfondimenti piuttosto inediti per la serie.

La nuove immagini si concentrano dunque in gran parte su questa coppia in grado di mischiare la criminalità con i sentimenti, mostrandoci i due protagonisti in diverse situazioni e in uno stile piuttosto consono a una rivista che tratta anche di moda e tendenze.

Una coppia fashionable

Nelle nuove immagini, visibili qui sotto, vediamo i protagonisti di GTA 6 seduti presso una tipica tavola calda di Vice City, che giocano a biliardo in uno dei tanti locali notturni che potremo visitare nel gioco o in pose plastiche decisamente fashion.

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Si tratta anche di un modo per mostrare come Jason e Lucia possano essere profondamente personalizzati nell'aspetto, facendo loro indossare vari abiti e accessori, in un potenziamento di questo aspetto che sembra essere particolarmente presente nel nuovo capitolo.

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A confermare il rilievo mediatico del gioco abbiamo visto proprio nelle ore scorse la clamorosa collaborazione in NBA con i Miami Heat, mentre dalla descrizione presente nei sistemi di classificazione per età possiamo dedurre che GTA 6 avrà scene di sesso, cosa che non stupisce più di tanto, a dire il vero.

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