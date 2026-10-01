GTA 6 potrebbe non includere Disney World e altri luoghi iconici della Florida: Rockstar spiega perché

"Dobbiamo valutare continuamente la diversità dei paesaggi, delle città, delle strutture, dei punti di riferimento, dei panorami, delle specie vegetali, delle formazioni rocciose e di tutto il resto prima di lavorare con il team di design e di narrazione per distillare un elenco che funzioni al meglio e serva le esigenze del gioco. Quindi, anche se potremmo non avere quei luoghi specifici, tutto ciò che abbiamo realizzato è orientato a offrire la vera esperienza completa della Florida."

MacPherson ha spiegato che non tutte le attrazioni più famose della regione faranno parte di GTA 6 . Lo studio di sviluppo ha dovuto effettuare una selezione rigorosa per far coincidere gli ambienti con le necessità narrative e di game design, mantenendo comunque l'obiettivo fondamentale di restituire al giocatore l'autentica atmosfera locale.

La redazione della testata ha infatti interpellato Paul MacPherson, senior vice president of environment art di Rockstar Games, chiedendo se e come celebri parchi a tema come Disney World, SeaWorld e Universal Studios avrebbero trovato spazio nel mondo di gioco.

La mappa di GTA 6 sarà grande e densa

Va precisato che Rockstar Games, nella propria dichiarazione, non ha escluso nessuna specifica struttura, ma precisa solo che non dobbiamo aspettarci tutte le destinazioni turistiche dello stato reale. Va anche detto che realizzare un intero parco divertimenti non è semplice e, se le giostre non fossero interattive, sarebbe visto più come un punto negativo e una mancanza in un gioco dove le aspettative sono enormi. Ricordiamo che in GTA 5 c'è ricostruzione del molo di Venice Beach, dotato di montagne russe e ruota panoramica: un'area suggestiva, ma senza una reale profondità in termini di attività.

Ciò detto, la mappa di GTA 6 sarà densa di attività ed elementi come gli animali: ce ne saranno oltre 170, comprese specie rare che potranno essere studiate. Ci saranno inoltre vari luoghi unici da esplorare in modo approfondito. Il tutto è frutto degli sforzi del team che ha visitato gli strip club e accompagnato degli ex agenti di polizia per studiare la Florida.