GTA VI, i numeri di un evento senza precedenti: costi, preordini e stime di vendita

Grand Theft Auto VI potrebbe essere il più grande evento nella storia dell'intrattenimento. Le stime più recenti parlano del possibile raggiungimento di 5,2 miliardi di dollari di ricavi nella prima settimana o al più nel primo mese, una finestra temporale che per la serie di videogiochi di Rockstar Games e Take-Two Interactive rappresenta solo la prima pietra di un percorso potenzialmente pluridecennale. Gli occhi del mondo intero sono puntati su questo progetto, anche a distanze siderali dal settore dei videogiochi: nel luglio del 2025, il professore di economia José García Montalvo ha rilasciato un'intervista affermando che nel giorno del lancio la produttività negli Stati Uniti sarebbe calata di almeno $1 miliardo. Allora la società nordamericana BambooHR, che presta servizi di risorse umane a 30.000 imprese del paese, si accorse che per la data del 19 novembre 2026 le richieste di PTO (Paid-Time-Off, simili alle nostre ferie) erano cresciute del 20% rispetto allo standard. Il caso che ha fatto più parlare di sé è quello di un battaglione dell'esercito americano di Fort Stewart, che ha offerto come benefit ai soldati che si fossero riarruolati un pass speciale di quattro giorni proprio in quelle date. Pochi giorni fa, Steven Adams, che milita negli Houston Rockets, ha affermato di prevedere un calo delle prestazioni nell'intera NBA in concomitanza con l'avvento del gioco di Rockstar Games, eventualità che in realtà spaventa diverse organizzazioni sportive. Questa è una notizia di colore, ma le richieste di ferie stanno crescendo e ci sono anche società che si sono trovate costrette a entrare in pausa operativa a partire dal prossimo 19 novembre (l'ultima è Burger Motorsports) per le difficoltà dovute alla gestione dei dipendenti, destando preoccupazioni riguardo l'impatto sulle economie locali. Il dato più eloquente sta nel fatto che le maggiori società finanziarie stanno trattando GTA VI come un evento macroeconomico, ricalcolando indici di produttività, flussi di consumo e target azionari su scala globale, nonché portando le azioni Take-Two a essere trattate quasi alla stregua di un bene rifugio. Se aggiungiamo il fatto che è stato il top trend degli ultimi quattro anni su piattaforme come Facebook, YouTube e Twitter, otteniamo il quadro di un prodotto diverso da tutti gli altri, un meteorite il cui cratere ha già ampiamente condizionato l'industria; basti pensare solamente al fatto che, dalla seconda metà di novembre fino alla fine dell'anno, si è generato un buco nero nei calendari delle uscite. Per questa ragione vale la pena analizzare nel dettaglio il progetto di Rockstar Games, riflettendo sui suoi costi, sui potenziali ricavi, sugli elementi che lo rendono un unicum e sull'impatto che avrà al momento del lancio.

I folli numeri di Grand Theft Auto 5 Il vento che attualmente soffia in poppa al sesto capitolo di Grand Theft Auto dipende prevalentemente dall'eredità del suo diretto predecessore, ovvero GTA V. Originariamente pubblicato nel 2013, Grand Theft Auto V è, a oggi, il singolo prodotto di intrattenimento premium più redditizio di tutti i tempi e al tempo stesso il terzo videogioco più venduto della storia. Con 240 milioni di copie piazzate siede solamente alle spalle di Minecraft e Tetris, ma il dato che gli fa spiccare il volo rispetto alla concorrenza sta negli oltre $10 miliardi di ricavi generati nell'arco degli scorsi tredici anni, al netto degli ultimi aggiornamenti. Questo risultato si traduce nel fatto che Grand Theft Auto V vale, da solo, più dell'intera filmografia di Christopher Nolan ($7,8 miliardi) o di tutti i film di Avengers ($7,67 miliardi) al box office. Grand Theft Auto V nel 2013 ha segnato il grande spartiacque nella storia di Take-Two Interactive Numeri che sono strettamente legati all'introduzione di quella variante Online che ha cambiato la traiettoria di Take-Two e stravolto le dinamiche di monetizzazione di Grand Theft Auto, trasformando la serie in un successo pluridecennale che ancora oggi non ha cessato di produrre ricavi. Secondo quanto emerso dal leak del 2026, circa il 55% delle entrate complessive sia da attribuire alle vendite nude e crude, mentre almeno $5 miliardi dei ricavi siano scaturiti da microtransazioni varie ed eventuali, una cifra che potrebbe sembrare astronomica, ma che assume contorni molto diversi quando confrontata con gli standard di altre esperienze game as a service contemporanee. Fortnite, per esempio, viaggia oltre i $20 miliardi di ricavi dal suo debutto nel 2017, mentre secondo le ultime stime il Genshin Impact di HoyoVerse ha superato i $9 miliardi in soli sei anni, a riprova dell'enorme cambiamento che ha segnato l'industria del videogioco durante le ultime generazioni di hardware. Ciò detto, GTA V rimane il re dei prodotti d'intrattenimento premium, al netto dell'indebito vantaggio con il quale ha generato un margine incolmabile nel confronto con industrie quali il cinema, la musica e le serie televisive, che non possono contare su cicli vitali tanto lunghi. A fornirgli una grande spinta è stato anche il sistema di lanci multipli che gli ha concesso di vivere diversi "day one": il 17 settembre 2013 ha debuttato su PlayStation 3 e Xbox 360 raggiungendo il miliardo di ricavi in una settimana, il mese successivo è arrivato GTA Online, il 18 novembre 2014 ha fatto il suo esordio su PlayStation 4 e Xbox One, il 14 aprile del 2015 è finalmente giunto su PC, infine ha ricevuto un aggiornamento alla generazione corrente di console e la pubblicazione di una Enhanced Edition rispettivamente nel 2022 e nel 2025. GTA Online è stato uno dei progetti più importanti per l'evoluzione dell'industria contemporanea Risultati di GTA V paragonati ai più grandi fenomeni dell'intrattenimento Fenomeno Scala Economica Grand Theft Auto V >$10 mld Serie CoD: Black Ops - 7 giochi ~$10 mld Serie CoD: Modern Warfare - 7 giochi >$10 mld Saga Avengers - 4 film ~$7,68 mld Wizarding World - 11 film di Harry Potter ~$9,51 mld Filmografia Christopher Nolan ~$7,8 mld Avatar Saga ~$5,25 mld Star Wars Trilogia Sequel ~$4,65 mld Trilogia di Jurassic World ~$4,73 mld Pirates of the Caribbean - 5 film ~$4,5 mld Tempo per raggiungere $1 miliardo di incassi Prodotto Evento Tempo per > $1 miliardo Guadagni complessivi Grand Theft Auto V 3 giorni $8,5 mld Avengers: Endgame 5 giorni $2,80 mld Spider-Man: Brand New Day 6 giorni $2,40 mld Avengers: Infinity War 11 giorni $2,05 mld Star Wars: The Force Awakens 12 giorni $2,07 mld Spider-Man: No Way Home 12 giorni $1,92 mld Jurassic World 13 giorni $1,67 mld Call of Duty: Black Ops II 15 giorni $1 mld Call of Duty: Modern Warfare 3 16 giorni $1 mld Furious 7 17 giorni $1,51 mld Avatar 19 giorni $2,92 mld The Avengers 19 giorni $1,52 mld Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 19 giorni $1,34 mld L'Odissea 21 giorni $1,70 mld Inside Out 2 35 giorni $1,70 mld Se da una parte questi dati hanno spinto alcuni (pochi) analisti a riflettere sul fatto che il prossimo capitolo potrebbe non raggiungere gli stessi fasti, perché è difficile immaginare un nuovo prodotto destinato a rimanere rilevante per oltre dodici anni e svilupparsi attraverso cinque differenti lanci, dall'altra la maggior parte degli osservatori è fermamente convinta che supererà tutte le aspettative. L'esplosione dei social network, il boom del pubblico dei videogiocatori, la posizione di monopolio della discussione pubblica raggiunta dal mondo tech e la scarsità che ha fatto lievitare l'hype oltre ogni limite incontrato fino a questo momento sarebbero le pietre fondanti del fenomeno più grande nella storia dell'intrattenimento, uno che rischia di rimanere ineguagliato per anni e anni a venire.

I numeri di Grand Theft Auto VI Come si fa a quantificare un videogioco che non ha ancora fatto il suo debutto? In questo caso la risposta è molto semplice, perché Grand Theft Auto VI ha già incominciato a infrangere record diversi anni prima del momento del lancio. Sono diversi i fattori a renderlo un unicum nel panorama attuale: arriva tredici anni dopo il capitolo precedente, generando una forbice eccezionale per i grandi blockbuster alla luce di un track record sempre positivo; in termini di base installata è una delle più grandi IP nella storia dell'intrattenimento, avendo recentemente tagliato il traguardo dei 240 milioni di utenti; ha il budget più grande mai associato a un prodotto d'intrattenimento, stimato nell'ordine degli $1,5-$2 miliardi, il più grande in assoluto quando si parla di videogiochi; poggerà le basi di un'architettura potenzialmente pluridecennale, gettando le fondamenta di un percorso destinato ad ampliarsi e crescere costantemente nel tempo. Analizziamo nel dettaglio queste caratteristiche. GTA VI sarà davvero il più grande evento nella storia dell'intrattenimento? Videogiochi con il budget più alto di sempre Gioco Budget Grand Theft Auto VI $1,5-2 miliardi - stima non verificata Star Citizen + Squadron 42 $954,6+ milioni - cifra ufficiale Monopoly Go! $1 miliardo - cifra ufficiale Genshin Impact $900+ milioni - cifra ufficiale/stimata Call of Duty: Black Ops Cold War $700 milioni - cifra riportata Call of Duty: Modern Warfare $640 milioni - cifra riportata Call of Duty: Black Ops III $450 milioni - cifra riportata Cyberpunk 2077 $441,9 milioni Battlefield 6 $400+ milioni Marvel's Spider-Man 3 $385 milioni - progetto non ancora pubblicato Red Dead Redemption 2 $360 milioni Marvel's Spider-Man 2 $315 milioni Marvel's Wolverine $305 milioni The Last of Us Part II $220 milioni Evoluzione dei budget di Hollywood Film Budget Stimato Star Wars: The Force Awakens $536 milioni Jurassic World Dominion $531 milioni Star Wars: The Rise of Skywalker $490 milioni Jurassic World: Fallen Kingdom $465 milioni Deadpool & Wolverine $429 milioni Fast X $379 milioni Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides $379 milioni Avengers: Age of Ultron $365 milioni Avengers: Endgame $356 milioni Indiana Jones and the Dial of Destiny $352 milioni Le stime più accreditate ipotizzano che GTA VI abbia avuto un costo di produzione e marketing compreso tra i $1,5 e i $2 miliardi, contro i $265 milioni di Grand Theft Auto V e i $360 milioni di Red Dead Redemption 2. Nello specifico, Red Dead Redemption 2 è stato sviluppato dai Rockstar Studios con un massiccio utilizzo di risorse esterne in outsourcing, per un totale di 4.128 figure professionali e un tetto che supera le 7.000 personalità coinvolte, se si contano anche ringraziamenti e piccoli collaboratori. A seguito dell'espansione degli ultimi anni, il sesto capitolo dovrebbe aver richiesto l'apporto di 6.000 figure professionali dislocate nei 12 studi di sviluppo oggi parte di Rockstar fra Americhe, Europa e India; solo per Rockstar North, i costi dei dipendenti fra il 2019 e il 2025 ammontano a 2,7 miliardi di dollari, e in generale si stima che il mantenimento degli Studios richieda una media di $600 milioni l'anno. Viene da sé che GTA VI è il prodotto d'intrattenimento più massiccio di tutti i tempi, fermo restando che nel settore dei videogiochi esistono compagnie ancora più vaste, ma le stime delle più accreditate società di analisi (come Financial Times e Benchmark) parlano della necessità di almeno 30 milioni di copie vendute per raggiungere il breakeven. Il 4 dicembre 2023 è stato pubblicato il primo trailer di GTA VI in seguito a un leak: su YouTube ha totalizzato 93 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, segnando il record assoluto per un video non-musicale sulla piattaforma e ricevendo anche l'onorificenza per il più alto numero di Like, 8,9 milioni. Il secondo trailer, pubblicato nel maggio del 2025, è arrivato a quota 475 milioni di visualizzazioni in 24 ore su tutte le piattaforme, tanto che il CEO Strauss Zelnick lo ha definito il record assoluto per un trailer di qualsiasi natura, che si trattasse di cinema, videogiochi, televisione o altri media. Il 25 giugno del 2026 sono stati aperti i preordini e, anche se non sono stati diffusi dati di prima mano, un'analisi del colosso americano BTIG di US Bancorp ha stimato 22 milioni di copie pre-acquistate, riportando anche le informazioni del più grande rivenditore francese (Cdiscount) secondo cui i numeri sarebbero oltre sei volte superiori rispetto a tutti più grandi lanci degli ultimi anni. Nello stesso periodo, Take-Two Interactive ha ritoccato le previsioni per i Net Bookings (ovvero il valore totale dei prodotti e dei servizi venduti) per l'anno fiscale 2027, stimandoli nell'ordine degli $8,2 miliardi. Lo scorso 27 agosto è poi andato in scena il discusso Extended Look in esclusiva temporale su Netflix, segnando la prima volta nella storia in cui un tassello nella macchina del marketing è trasmesso dietro un abbonamento. Dopo settimane di speculazioni, le compagnie hanno fornito informazioni certe riguardo l'effettiva portata dell'evento. Il gameplay da 27 minuti di durata ha raggiunto la prima posizione fra i film in lingua inglese, imponendosi nella prima posizione delle classifiche di 87 dei 93 paesi in cui è attiva la piattaforma di streaming. Netflix ha documentato almeno 34 milioni di visualizzazioni in quattro giorni, nonché un'impennata dei download dell'app del 25% e del 54% per la sola piattaforma iOS, fissando i contorni del terzo evento in assoluto per acquisizione di nuovi abbonati (per completezza d'informazione, davanti a lui ci sono Stranger Things 5 e il match Gina Carano contro Ronda Rousey). Secondo Sensor Tower, invece, sul fronte di Take Two il giorno successivo alla premiere i preordini sono aumentati del 436% con una crescita del 626% su PlayStation 5 e del 126% sulle Xbox Series. L'Extended Look su Netflix alla fine è diventato un evento nell'evento Fonte Copie previste Ricavi previsti Orizzonte Piper Sandler ~35 milioni - Entro FY2027, 31 marzo 2027 Ampere Analysis 30-35 milioni - Entro fine 2026 DFC Intelligence ~40 milioni ~$3,2 mld Primi 12 mesi Joost van Dreunen / Aldora ~38 milioni >$3 mld Primi 12 mesi Visible Alpha ~100 milioni ~$5 mld Entro 2030 Konvoy 85 milioni $7,6 mld Primi 60 giorni Newzoo ~37-51 milioni $3,3-5,2 mld Settimana di lancio Eliminando gli estremi, tutte le società di analisi che hanno pubblicato proiezioni riguardo GTA VI si sono tendenzialmente allineate, stimando vendite comprese nella forbice di 30-50 milioni di copie per il primo anno fiscale sul mercato, che terminerà verso la prima metà del 2027. Queste, nella maggior parte dei casi, partono dal presupposto che il gioco rimarrà confinato su console almeno fino alla fine dell'anno fiscale, anche se diverse voci di corridoio ipotizzano che il debutto su PC potrebbe arrivare molto in anticipo rispetto agli standard della compagnia. Come accennato, tuttavia, la vera efficacia del progetto si potrà misurare solamente alla luce della sua struttura da game as a service, perché il compito più difficile sarà proprio quello di prendere il posto di un colosso come GTA Online.