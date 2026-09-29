Sonic è solo a metà del suo potenziale: Sega puntava a una popolarità al "livello Disney"

La situazione ora è molto diversa, ma Sonic è comunque riuscito a rimanere sulla cresta dell'onda e si è effettivamente anche espanso su ulteriori formati e medium, come dimostra il successo in ambito cinematografico.

Almeno questa era l'idea iniziale, quando Sega iniziò il progetto sulla serie basata sul personaggio in questione e, vedendo le prime risposte estremamente positive, iniziò a puntare su Sonic come propria icona , in un periodo in cui queste andavano ancora per la maggiore in ambito videoludico.

Takashi Iizuka, responsabile del team dedicato alla serie, ha spiegato che Sonic the Hedgehog ha in verità espresso all'incirca metà del suo potenziale finora, considerando che Sega aveva dei piani super ambiziosi per la sua icona, tanto da " puntare a Disney " in termini di popolarità.

Un'icona che ha ancora molto da dire

"Ad essere sinceri, crediamo che Sonic sia ancora solo a metà strada dal raggiungere il suo pieno potenziale", ha affermato Iizuka in una recente intervista pubblicata dalla rivista giapponese Continue. "Quando abbiamo creato il primo Sonic the Hedgehog, il team di sviluppo di allora diceva sempre Puntiamo a Disney!"

Questa era un po' il traguardo generale che la compagnia si era prefissata con la creazione di Sonic. "Anche quando sono entrato in Sega, mi è stato detto di sognare in grande... cose del tipo: Usa Sonic per superare la Disney e Un giorno costruiremo un parco a tema".

"Sono passati trentacinque anni, ma non ci siamo ancora arrivati del tutto. Ora che abbiamo dato vita al film, vogliamo condividere il fascino di Sonic con ancora più persone che non hanno ancora giocato alla serie di videogiochi".

Nel frattempo, il brand si è effettivamente espanso ad abbracciare un nuovo pubblico: Sonic era visto inizialmente come un personaggio più rivolto a un pubblico maschile, per esempio, mentre l'ampliamento del cast e l'arricchimento della narrazione l'ha reso portato a una demografia più varia.

In ogni caso, nonostante il successo sul fronte cinematografico oltre che tra in quello videoludico, secondo il capo del Sonic Team il personaggio avrebbe espresso solo metà del suo potenziale. Nel frattempo, abbiamo visto che Sega voleva abbandonare il franchise di Sonic, ma il successo del primo film ha cambiato tutto, mentre una nuova serie animata è in arrivo su Netflix.