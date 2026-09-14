Sega e Netflix annunciano i film di Crazy Taxi e Stranger Than Heaven, nuova serie animata per Sonic

Per quanto riguarda Stranger Than Heaven non ci sono ancora informazioni precise, al di là del fatto che sarà prodotto sempre in collaborazione con Nakahara di Sega e Netflix.

Il film di Crazy Taxi sarà scritto da Dan Gregor e Doug Man, responsabili anche del reboot di Una Pallottola Spuntata, mentre la produzione è affidata a Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film in collaborazione con Toru Nakahara di Sega.

Rilancio transmedia di Sega

L'operazione rientra nel progetto di Sega di rilanciare vari suoi franchise storici, evidentemente anche al di fuori dell'ambito strettamente videoludico, nell'intento di valorizzare l'ampio portfolio di proprietà intellettuali della compagnia.

"I grandi giochi hanno già ciò che ogni adattamento cerca di ottenere: personaggi amati dal pubblico, mondi che conoscono a memoria e una community di fan fedele", ha dichiarato in un comunicato Brandon Riegg, vicepresidente di Netflix.

"Con Crazy Taxi, Sonic e Stranger Than Heaven abbiamo l'opportunità di lavorare su tre epoche completamente diverse del catalogo Sega, celebrando tutto ciò che i fan amano e presentandolo al contempo a un nuovo pubblico".

Da parte sua, il produttore di SEGA, Toru Nakahara, ha aggiunto: "Aspettatevi qualcosa di carino ma allo stesso tempo cool per Sonic, esilarante e folle per Crazy Taxi e un dramma d'azione da duri per Stranger Than Heaven, perché abbiamo in serbo alcune idee creative straordinarie e siamo solo all'inizio. Tutto il team è assolutamente entusiasta!"

Per quanto riguarda i videogiochi, Crazi Taxi: World Tour è previsto arrivare nel 2027 e ne abbiamo parlato di recente con il provato del nostro weekend nel test del multiplayer. Abbiamo inoltre rivisto Stranger Than Heaven proprio oggi con un trailer che presenta Yu Shinjo, mentre per Sonic attendiamo eventuali nuovi annunci.